Gepensioneerde Lidwien blijft vanwege personeelstekort aan het werk als wijkverpleegkundige

Twee jaar geleden ging Lidwien Bos uit Oldenzaal met pensioen. Tenminste, dat dacht ze. Want vanwege de personeelstekorten in de zorg, is ze nog steeds aan het werk als wijkverpleegkundige. Ze heeft er nog geen dag spijt van gehad.

Lidwien is niet de enige. Steeds meer (oud-)zorgmedewerkers van Carintreggeland blijven tijdens hun pensioen in de zorg werken, vaak als oproepkracht.

Kennis en ervaring

"Ik ben heel blij dat Lidwien na haar pensioen is gebleven", zegt zorgmanager Monique Meijerink. "Als iemand aangeeft na het pensioen te willen blijven werken, en die persoon daar fysiek toe in staat is, dan ben ik blij met de kennis en de ervaring die de werknemer inbrengt."

De pensionado's zijn bovendien een welkome aanvulling bij de begeleiding van stagiaires, BBL'ers, zij-instromers en de mensen die bij Carintreggeland komen werken vanuit oriëntatiebanen.

Veel voldoening in het werk

Lidwien werkt op oproepbasis. "Als het mij niet uitkomt, werk ik niet", zegt ze. Ze past ook op haar kleinkinderen, de zevende is onderweg. Maar ook als er geen krapte op de arbeidsmarkt was geweest, had ze haar werk voortgezet. Dat heeft alles te maken met de voldoening die het werk als wijkverpleegkundige haar geeft. "Als ik weer een keuze zou moeten maken, zou het weer de wijkverpleging worden." Haar vaardigheden worden regelmatig getoetst en dat vindt ze prima.

Vandaag helpt ze mevrouw Visschedijk met douchen en het aantrekken van de steunkousen. Mevrouw Visschedijk is blij met de hulp van Lidwien. "Ik vind het gewoon heel knap en ik ben heel blij dat de mensen het weer oppakken. Ja, Lidwien doet het goed."



Kleine teams

De teams wijkverpleging van Carintreggeland zijn relatief klein. De cliënten krijgen zo min mogelijk verschillende hulpverleners over de vloer. Maar bij vakanties, ziektes of vertrek van collega’s is er vaak behoefte aan extra handen. Inmiddels zijn er in Losser en Oldenzaal al vier gepensioneerden aan het werk. En het zal volgens Meijerink zeker niet bij dat aantal blijven.