De laatste dag van de wintertransferperiode: 'Als emotie de drijfveer is, wordt het paniekvoetbal'

Zo rond de winterstop maken de clubs in het betaald voetbal de balans op. De positie op de ranglijst is daarbij niet zelden leidend. Moeten er spelers bij, of kunnen spelers die niet in de plannen van de trainer voor komen, nog elders worden ondergebracht? Hoe ging dat de afgelopen vijf jaar bij FC Twente, Heracles Almelo, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles?

Het was de laatste vijf seizoenen in de winter het drukst bij Go Ahead Eagles (17 inkomende transfers) en FC Twente (14 inkomende transfers). PEC Zwolle haalde tien spelers op. Het is al jaren rustig bij Heracles Almelo, waar de laatste vijf wintertransferperiodes slechts vier spelers werden gehaald. Is dat beleid? Of waren er de laatste winters simpelweg weinig nieuwe krachten nodig?

Drie gouden regels

Supporters houden deze dagen hun mobieltjes nog net iets beter in de gaten in de hoop dat er nieuwtjes doordringen over die nieuwe spits of verdediger die hun club probeert aan te trekken. Ook sporteconoom Pieter Nieuwenhuis volgt de verrichtingen van clubs op de transfermarkt. Volgens Nieuwenhuis zijn er drie gouden regels waar een club zich aan moet houden om de kans op succes te vergroten.

"Haal alleen spelers die een echte versterking zijn voor de selectie", stelt de sporteconoom. Voetballers dus die er direct staan en meteen een positieve invloed hebben op het spel van de ploeg. Haal spelers zoveel mogelijk voordat de club op trainingskamp gaat in de winter", luidt de tweede regel van Nieuwenhuis. "Dan is er genoeg tijd om zo'n nieuwe speler in te passen en te laten wennen."

Vaak blijkt toch dat clubs langer wachten. De laatste dagen voor de transferdeadline wisselen nog spelers van club. Soms brengt één transfer de markt in beweging, ontstaat er een sneeuwbaleffect.

En tot slot, de derde regel: haal niet meer dan drie spelers, tenzij op het laatste moment nog een speler vervangen moet worden door een uitgaande transfer of een zware blessure.

Balans verstoord

Al voorbeeld noemt Nieuwenhuis Roda JC dat enkele jaren geleden maar liefst negen nieuwe spelers aantrok in de winter. Spelers die eerder nog vaste waardes waren in het team, vallen buiten de boot omdat de aanwinsten moesten spelen. "Dat verstoort de balans in een selectie", stelt Nieuwenhuis. "Het wordt overvol in een selectie." Het is ook niet goed voor de sfeer binnen een ploeg. "Spelers gaan dan naar elkaar kijken, zeker als die nieuwe spelers niet direct presteren." Roda JC wist zich dat seizoen trouwens ternauwernood te handhaven in de eredivisie.

Go Ahead Eagles haalde deze winter tot nu toe nog maar één nieuwe speler. Soufyan Ahannach werd gehaald van Brighton & Hove Albion dat in de Engelse Premier League speelt. De middenvelder werd gehaald als opvolger van de vertrekkende Richard van der Venne.

Geen transfers

"In principe willen wij geen transfers doen in de winterperiode", zegt technisch manager Paul Bosvelt van Go Ahead Eagles. Soms kan het ook niet anders, beaamt de oud-speler van onder meer Go Ahead Eagles, FC Twente en Feyenoord. "Soms kom je er in de eerste seizoenshelft achter dat er tegen de verwachtingen in bepaalde facetten binnen de selectie ontbreken, waarop je in de winterstop anticipeert."

De tijden dat er in Deventer zeven nieuwe spelers in de winter bij kwamen, zoals twee jaar geleden, zijn wel voorbij, aldus Bosvelt. "Er zijn inmiddels andere mensen aan het roer en dat zorgt voor een bepaalde verandering qua beleid."

Onrustig

Dat er twee jaar geleden veel spelers in de winter naar Deventer kwamen, had ook te maken met omstandigheden die toen speelden. "Het seizoen 2017/2018 was een hele onrustige met het ontslag van de technisch manager en de hoofdtrainer. Die winter vonden ook veel transfers plaats, deels door de onrust en ook omdat een aantal posities niet goed bezet waren."

Als sporteconoom Pieter Nieuwenhuis de Overijsselse clubs onder de loep legt, is hij vooral kritisch over de situatie bij FC Twente. "De kwaliteit is gewoon ondermaats", stelt hij. "Met de salarisbegroting die FC Twente heeft, zou de club in het linkerrijtje moeten staan." FC Twente staat dertiende, het gat met de zeventiende plaats, wat rechtstreekse degradatie betekent, is slechts vier punten.

Weinig waarde

De selectie van FC Twente telt veel huurspelers. De spelers die FC Twente deze winter haalde, Noa Lang (Ajax) en Giovanni Troupée (FC Utrecht), zijn ook gehuurd. "Dat is laakbaar", vindt Nieuwenhuis die er op wijst dat FC Twente het moet hebben van inkomsten uit transfers wil de club er financieel weer bovenop komen. "Op dit moment staat er heel weinig waarde op het veld."

PEC Zwolle bevindt zich eigenlijk het hele seizoen al in 'in de hoek waar de klappen vallen.' Al vanaf de eerste speeldag bevindt de club zich in de onderste regionen. Bepalende spelers zijn daar lang geblesseerd geweest. Verdediger Bram van Polen is op de weg terug en ook spits Mike van Duinen is sinds kort weer basisspeler. "Van die club was eigenlijk het hele seizoen moeilijk in te schatten hoe ze er voor staan."

Tot nu toe gingen er bij PEC Zwolle vooral spelers weg, zoals Thomas Bruns en Darryl Lachman.

Gezond beleid

Ook in Almelo zal weinig meer gebeuren, verwacht Nieuwenhuis. "In Almelo wordt al jaren met winst gedraaid op de transfermarkt. Kijk naar de recente verkoop van Lennart Czyborra aan Atalanta Bergamo. Misschien dat ze daar nog een opvolger voor halen. Dat is gezond beleid."

Nog een bewijs van dat goede beleid is de buitenlandse interesse in spits Cyriel Dessers. Heracles kan voor de tweede keer in korte tijd een speler voor vele miljoenen verkopen. Het verschil op de ranglijst tussen de Almelose clubs en de ploegen die strijden tegen degradatie is echter niet zo groot. Verkopen is dus een risico. Of Heracles Almelo Dessers laat gaan, is dan ook nog maar de vraag.

Nieuwenhuis kijkt ook op die manier naar Go Ahead Eagles. "Het is goed dat ze zich rustig houden. Ze hebben het daar goed onder controle, de kwartfinale van de beker bereikt, dat is mooi voor de stad."

Paniekvoetbal

De transferperiode is voor voetbalclubs de kans om problemen in de selectie op te lossen. Zijn er langdurige blessures, spelers die in de belangstelling staan of spelers die ontevreden zijn en weg willen? In de winter kunnen clubs daarop inspelen. Wintertransfers zijn niet zonder risico.

"Als emotie de drijfveer is, kan je spreken van paniekvoetbal. Anticiperen op vertrekkende spelers of eventuele blessures is dat natuurlijk niet", reageert technisch manager Paul Bosvelt van Go Ahead Eagles, verwijzend naar de komst van Ahannach, die werd gehaald om het verlies van een vertrekkende speler op te vangen.

Ahannach lijkt een veilige keus. Als oud-speler van Sparta en Almere City kent hij het Nederlandse voetbal. Bovendien heeft hij in Almere samengewerkt met de huidige trainer van Go Ahead Eagles: Jack de Gier.

Twijfels

Dat het mis kan gaan, weet FC Twente. De club kwam op zoek naar goals in de winter van het seizoen 2017/2018 uit bij Mounir El Hamdaoui, oud-spits van onder meer AZ en Ajax. De toen 33-jarige spits had al een jaar niet gespeeld. Er waren twijfels over zijn fitheid. Uiteindelijk werd de overgang een mislukking. De spits kwam slechts zes keer in actie voor FC Twente en wist niet te scoren.

Ook de komst van Fred Friday naar FC Twente, vorig seizoen, draaide uit op een absolute mislukking. De spits werd met FC Twente kampioen van de eerste divisie, maar kon geen moment indruk maken in het shirt van de Enschedese club.

Wat is er van die speler terechtgekomen? Een blik op het lijstje spelers dat de Overijsselse betaald voetbalclubs de laatste vijf seizoenen in de winter vastlegden, doet de wenkbrauwen regelmatig fronsen. Er staan namen op die nauwelijks indruk gemaakt hebben bij de clubs waar ze actief waren. Enis Bunjaki Werd op 31-01-2017 door FC Twente overgenomen van Eintracht Frankfurt, speelde slechts 33 minuten voor FC Twente. Speelt intussen niet meer op het hoogste niveau in een Europese competitie. Tarik Kada Werd op 29-01-2016 door Heracles Almelo voor 100.000 euro overgenomen van SC Heerenveen. Kwam slechts vijf keer in actie voor Heracles Almelo en speelt tegenwoordig in de Finse competitie bij RoPS. Hervin Ongenda Werd op 24-01-2017 voor een bedrag van 300.000 euro door PEC Zwolle overgenomen van Paris Saint Germain. Verder dan drie wedstrijden voor PEC Zwolle kwam hij niet. Hervin Ongenda speelt sinds de zomer voor het Roemeense FC Botasani. Lum Rexhepi Was clubloos toen hij op 09-02-2017 tekende bij Go Ahead Eagles, maar speelde slechts in twee duels voor de club uit Deventer. De centrale verdediger speelde tot de zomer van 2019 bij Partizan Tirana, maar zit sindsdien zonder club. Oskar Zawada Kwam op 01-02-2016 op huurbasis van Wolfsburg naar FC Twente, maar kon in Enschede niet echt indruk maken in de elf duels die hij meespeelde. Tegenwoordig staat de Pool in zijn eigen land onder contract bij Wisla Plock dat in Polen op het hoogste niveau speelt.

Lum Rexhepi, Hervin Ongenda, Enis Bunjaki, Oskar Zawada en Tarik Kada (Foto: Orange Pictures en Go Ahead Eagles)