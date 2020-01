Plan voor nabouwen De Wallen in Overdinkel kan de prullenbak in

Hij zag het zo al voor zich. Een Twentse ondernemer had vergevorderde plannen om de illustere Amsterdamse Wallen na te bouwen in de leegstaande seksclub Eldorado in Glane. Maar het bleken luchtkastelen...

Onlangs werd bekend dat de gemeenteraad van Losser, waar Glane onder valt, geen seksclub of horeca meer terug wil in de al jaren leegstaande nachtclub Eldorado.

Wereldberoemde Wallen

Op datzelfde moment had een Twentse zakenman concrete plannen voor een in zijn ogen heel mooi project. Hij had het idee om De Wallen - waar Amsterdam wereldberoemd mee is geworden - na te bouwen in het leegstaande Eldorado. "Dat wilden we doen naar voorbeeld van het overdekte wallencentrum in Almelo."

'Keurig bedrijf'

De ondernemer, die anoniem wil blijven, zegt al een kwart eeuw mee te lopen in de zakenwereld. "Zelf heb ik heel weinig ervaring in de 'rosse wereld', maar de investeerders met wie ik dit op wilde zetten, zijn gepokt en gemazeld in deze branche. Het moest in de eerste plaats een heel keurig bedrijf worden, waarbij we aan alle regels zouden voldoen."

Stokje voor gestoken

Maar tot zijn verbijstering moest hij via de media vernemen dat de Losserse politiek daar nu een stokje voor heeft gestoken. "Terwijl ik nota bene een afspraak had voor 28 januari. Merkwaardig. Deze club staat al jaren leeg en ik heb die vergunning nog niet aangevraagd of door deze politieke beslissing wordt het me onmogelijk gemaakt."

'Past niet in dorpsontwikkeling'

Een woordvoerder van de gemeente Losser laat weten dat de politiek lucht had gekregen van de plannen om in Eldorado een nieuwe seksclub te beginnen, waarop meteen actie is ondernomen. "De gemeenteraad vindt namelijk dat een dergelijke bestemming niet past binnen de ontwikkeling van het dorp."

De ondernemer zegt nu definitief af te zien van zijn Wallen-plannen. "Uiteraard had ik dit juridisch kunnen aanvechten, maar eerlijk gezegd hoeft dat voor mij niet meer. Het is graag of helemaal niet."