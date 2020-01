Agrarisch erfgoed in nieuw jasje met wedstrijd 'Anders boeren'

Het Oversticht zoekt Overijsselaars die een goed plan hebben om het provinciale agrarische erfgoed in te zetten als motor voor nieuwe voedselketens. Ze kunnen met hun plan in de wedstrijd Erfgoed Sterren 'Anders Boeren', die deze week gestart is, ook 10.000 euro winnen om het plan uit te voeren.

"Denk aan plannen voor lokale voedselproductie op bijvoorbeeld een oud schoolplein, of een nieuwe rol in de voedselketen voor de vele oude diepvrieshuisjes die nog op veel plekken in Overijssel te vinden zijn", zegt Sonja Paauw van Het Oversticht. "Maar ook een nieuw plan voor een oud erf waar vroeger varkens werden gefokt komt in aanmerking om in te zetten voor het nieuwe boeren."

Ouderwets 'boeren' in Markelo

Een goed voorbeeld is Markelokaal, een coöperatie van vrijwilligers in Markelo die de lokale voedselvoorziening met behulp van oude agrarische tradities een boost hebben gegeven.

"We hebben in Markelo het oude landbouwsysteem in een nieuw jasje gestoken", zegt initiatiefnemer Jan ten Tije. "Op diverse kleine stukjes oude en veelal ongebruikte landbouwgrond van boeren en particulieren hebben we weer kleine graanakkers aangelegd. Die worden volgens traditioneel boerengebruik gezamenlijk bewerkt, maar wel met inzet van moderne middelen. Van het graan maken we lokaal pasta en brood."

Duurzamer

"We zijn er achter gekomen dat je helemaal niet veel grond nodig hebt om een dorp te kunnen voeden", vervolgt Ten Tije. "Want we produceren al meer graan dan we op basis van het inwonertal nodig hebben. Het voordeel is dat we het voedsel duurzamer produceren, want er is minder transport nodig."

"Er ontstaat ook op een natuurlijke wijze biodiversiteit in het landschap en de gemeenschapszin neemt toe. Er wordt in Markelo inmiddels door zo'n 35 mensen vrijwillig aan dit project meegewerkt, een beetje zoals de boeren elkaar vroeger ook hielpen en hun voedsel lokaal afzetten. Het zou mooi zijn als dit soort initiatieven met hulp van de erfgoedwedstrijd op meer plekken in Overijssel van de grond komen."

Stemmen

De wedstrijd Erfgoed Sterren 'Anders Boeren' werd gisteren tijdens de Biobeurs in de IJsselhallen in Zwolle gelanceerd. Tot 18 maart kunnen deelnemers aan de competitie uitvoerbare plannen aanmelden via www.hetoversticht.nl/erfgoedsterren.

Het publiek kan via die website vervolgens ook stemmen op het beste plan. Een professionele jury onder leiding Roy de Witte, gedeputeerde van de provincie Overijssel, kiest de nummers twee en drie.