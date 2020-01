Europees avontuur Landstede Hammers ten einde na nederlaag in Oekraïne

De basis voor de overwinning legden de Oekraïners, de koploper in de groep, al in het eerste kwart. Landstede startte beroerd en keek bij het ingaan van het tweede kwart tegen een 31-13 achterstand aan. Hierna verging het de Zwollenaren iets beter. Het tweede kwart werd gewonnen en Landstede bracht het verschil terug tot veertien punten: 48-34.

In kwart drie liep de thuisploeg echter weer verder weg bij Landstede. Kyiv Basket vond het welletjes en had de voet al lange tijd van het gaspedaal, maar breidde de voorsprong wel uit tot 76-50. Kyiv Basket bleek net als eerder in Zwolle (68-77) ook ditmaal te sterk en zegevierde uiteindelijk met 89-76, waardoor Landstede met nog twee duels voor de boeg al is uitgeschakeld in de Europe Cup.

Volgende week woensdag komt Landstede nog wel in actie in het kader van de Europe Cup. In Zwolle is dan het Letse BK Ventspils de tegenstander. Zij waren ruim een maand geleden nog enkele maten te groot voor de basketballers van Van den Belt: 111-74.