Welke kerk is de meest gastvrije kerk van Oost-Nederland?

Welke kerk in Oost-Nederland, Overijssel en Gelderland, is het meest gastvrij? Stichting Welkom in de Kerk houdt dit voorjaar een verkiezing. Het doel: kerken moeten geactiveerd worden meer activiteiten te ondernemen die de gastvrijheid moeten bevorderen.

Kerken kunnen zich tot vijftien februari aanmelden. Een jury nomineert tien tot twaalf kerken en vanaf maart kan het publiek stemmen. Tijdens een speciale verkiezingsavond in Twello worden de juryprijzen en de publieksprijs bekendgemaakt.

Visitekaartjes van dorp en stad

Doel van de verkiezing is dat kerken worden geactiveerd meer activiteiten te ondernemen die de gastvrijheid moeten bevorderen. "Kerken zijn visitekaartjes en centrale ontmoetingsplaatsen in dorpen, wijken en steden. Dat mogen ze best uitstralen", vertelt Wim den Braber van Welkom in de Kerk.

Als er meer te doen is op deze centrale plekken, verhoogt dit de levendigheid en dynamiek namelijk. Gastvrije kerken kunnen met hun religieuze en culturele schatten uit het verleden een impuls geven aan het toerisme.

Ook kleine kerken

Den Braber wijst er nadrukkelijk op dat niet alleen bijzondere, monumentale gebouwen aangemeld kunnen worden. "Ook de kleine kerken in de wijken kunnen gastvrije kerk zijn."

Bovendien kan het binden van een grotere groep mensen aan de kerkgebouwen bijdragen aan de instandhouding van dit bijzondere erfgoed.

Verkiezing

De verkiezing tot gastvrije kerk wordt gesteund door de provincies Overijssel en Gelderland en het programma Toekomst Religieus Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Meer weten? Luister zondag 26 januari naar Hoogtij. Daarin een gesprek met Wim den Braber over de prijsvraag en over kerkenvisie van de burgerlijke gemeentes en kerken. Daarnaast een reportage van de zegening van de Syrisch orthodoxe huiskamer in De Posten in Enschede.