Nagenoeg Kamermeerderheid voor verbod op pedo-handboek

Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden (VVD) dient op korte termijn een motie in, waarmee hij een verbod wil afdwingen op een omstreden 'pedo-handboek'. Omdat CDA en PvdA achter de motie staan, is er nagenoeg een Kamermeerderheid voor een verbod op het bezit van dit boek, waarin pedofielen onder meer tips krijgen hoe ze kinderen moeten benaderen en hun digitale en ook fysieke sporen, waaronder DNA, kunnen wissen.

Het was voorzitter Marcel Jeninga van de Stichting Strijd Tegen Misbruik die vanmiddag in een gesprek met Kamerlid Van Wijngaarden aandrong op een verbod op bezit van het boek. Deze stichting werd ooit opgericht na een spraakmakende zedenzaak rond een meisje uit Glanerbrug, dat jarenlang door haar buurman werd misbruikt.

'Valt niet uit te leggen'

Volgens Van Wijngaarden valt het bestaan van het pedo-handboek niet uit te leggen aan de samenleving. "En al helemaal niet aan de slachtoffers of ouders van de slachtoffers."

Hij dient daarom op korte termijn een motie in bij minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Van Wijngaarden vindt dat het in het bezit hebben van het handboek gelijk moet worden gesteld aan het in het bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen. "Ook dat is strafbaar. Hoe kan het dan dat het in het bezit hebben van instructies hoe je die afbeeldingen moet maken en hoe je bijvoorbeeld DNA-sporen moet wissen op dit moment nog niet strafbaar is?"

Kamermeerderheid

Met de steun van het CDA en PvdA heeft Van Wijngaarden al zo goed als een meerderheid. "Gezien het onderwerp verwacht ik echter brede steun vanuit de Kamer."

Forse straf

Wat Van Wijngaarden betreft hangt iemand, die wordt betrapt op het in het bezit hebben van het handboek, vier jaar celstraf en een geldboete van 83.000 euro boven het hoofd. "Die straf staat namelijk ook op het in het bezit hebben van afbeeldingen met kinderporno. Het voor handen hebben van het handboek is net zo erg."

Niet onderschatten

Volgens de parlementariër moet het effect van een dergelijk pedo-handboek, en de instructies die erin staan, niet worden onderschat. "Een verbod kan voorkomen dat mensen dit soort instructies gaan opvolgen. Daar moeten we beslist niet naïef in zijn. Ook de man die in Glanerbrug zijn buurmeisje misbruikte, bleek destijds instructies te hebben gekregen. De tijd voor juridische haarkloverij is voorbij. Het is tijd voor actie."

Volgens Van Wijngaarden kan het verbod er mogelijk nog dit jaar komen. "Met wat goede wil van de minister moet dat lukken."

'Blij en opgelucht'

Voorzitter Marcel Jeninga van de Stichting Strijd Tegen Misbruik zegt "enorm blij en opgelucht" te zijn dat politiek Den Haag nu actie tegen het pedo-handboek onderneemt. Ook de Hengelose jurist Yme Drost pleitte eerder al uitgebreid voor een verbod op het in het bezit hebben van het handboek.