Laurens verkoopt zijn waterglijbaan: "Wie wil dat nu niet in zijn achtertuin?"

Heerdink is de eigenaar van camping De Witte Berg in zijn woonplaats. Op de camping heeft hij een natuurzwembad aangelegd en daar wilde hij ook graag een glijbaan bij. "Deze stond toen te koop in Raalte. Dus die hebben we afgelopen jaar, aan het einde van de zomer, gekocht."

Toen zag de glijbaan er nog zo uit

De waterglijbaan toen 'ie nog in Raalte stond (Foto: Laurens Heerdink)

Maar zo'n grote glijbaan hoefde Heerdink niet te hebben. "De glijbaan is wel 53 meter lang," vertelt hij. Maar het enorme ding kan in stukken van ongeveer één meter worden opgedeeld. Heerdink nam dus een paar delen van de glijbaan en bouwde er zijn eigen van.

Daarvan is dit het eindresultaat

Zo ziet de glijbaan er nu uit (Foto: Laurens Heerdink)

Maar nu zit Heerdink dus nog met de rest van de waterglijbaan in zijn maag. Daarom biedt hij de losse onderdelen aan. Waar je die voor zou kunnen gebruiken? "Ik heb al contact gehad met een man die zo'n modderhardloopwedstrijd in Brabant organiseert. Die wilde 'm wel hebben. Maar dat was wat lastig met het transport."

Als je een beetje creatief bent, dan is er van alles mogelijk. "De bovenkant kan eraf. Dat hebben wij ook gedaan," zegt Heerdink. "En hij moet nog wel geschilderd worden."

Vervoeren

Tja, maar hoe krijg je ongeveer vijftig meter aan waterglijbaan van punt A naar punt B? Toen Heerdink de attractie deze zomer in Raalte kocht, is hij met zijn auto en aanhangwagen gewoon een aantal keer op en neer gereden.

Heerdink verwacht daarom dat hij de glijbaan beter aan iemand kan verkopen die in de buurt woont. Misschien zelfs wel aan een particulier. "Misschien denkt iemand: ik wil wel een gave glijbaan in mijn achtertuin. Ja, waarom niet? Iedereen wil toch zo'n glijbaan in de tuin?"

Voor het geld verkoopt hij de glijbaan niet. Heerdink: "Als iemand hem goed gaat gebruiken dan wil ik hem wel gratis weggeven. Anders wil ik wel graag een onkostenvergoeding. Ik hoef er niet veel voor. Als ik er iemand blij mee kan maken, dan ben ik er vanaf."

Hebben?

Heb jij nu interesse in de glijbaan? Dan moet je wel snel zijn. Heerdink krijgt al behoorlijk wat reacties binnen. "Ook uit Duitsland krijg ik reacties. Mensen vragen of ik de helft kwijt wil en hoe groot de glijbaan is. Ik hoor mijn telefoon de hele tijd rammelen."

Heerdink adviseert wel aan mensen om gewoon even langs te komen als ze serieuze interesse hebben. Dan kun je in alle rust bekijken of je de glijbaan wilt hebben en hoe je die wilt vervoeren.

Onderdelen van de waterglijbaan (Foto: Laurens Heerdink)