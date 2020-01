'Verdachte van moord op Enschedeër Onno Kuut is verdwenen'

Cor P., een van de vier verdachten voor de moord op de Enschedeër Onno Kuut in 2009, is verdwenen. Dat melden bronnen rond het onderzoek aan RTV Oost. P. mocht zijn proces in vrijheid afwachten.

Het lichaam van de toen 30-jarige Kuut werd op 25 maart 2009 gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was flink toegetakeld. Zijn hals was doorgesneden en hij had meerdere steekwonden.

Tattookillers Kuut was een bekende van de politie. Hij maakte deel uit van de harde kern van FC Twente. Ook ging hij om met andere bekenden van de politie, onder wie een Satudarah-kopstuk. Kuut werd ook in verband gebracht met een dubbele moord bij een pannenkoekenhuis in Leiderdorp.

Justitie denkt dat Kuut bij een groep hoorde en dat de moord een interne afrekening is. Hij had dezelfde tatoeage op zijn rug als de vier verdachten. Op hun ruggen staat 'wees daadkrachtig' in Chinese tekens. Mogelijk is hij vermoord, omdat hij geld had gestolen van zijn groepsgenoten.

Morgen

Bijna een jaar geleden werd tegen de vier verdachten, die ook wel de tattookillers genoemd worden, door het OM levenslang geëist. Morgen is er een zitting in de zaak. Dat zou de eerste zijn nadat alle getuigen in de zaak opnieuw zijn gehoord door een onderzoeksrechter. Binnenkort doet de rechter uitspraak.

Het Landelijk Parket kan niets zeggen over een eventuele verdwijning. "Morgen kunnen we zien wie er komt en wie er wegblijft." De advocaat van Cor P. was niet bereikbaar voor commentaar.