'Denekampse Tanja Nijmeijer uit Colombiaanse rebellengroep FARC gestapt'

De voormalige Denekampse sloot zich in 2002 aan bij de Colombiaanse strijdgroep. Aan haar voormalige strijdmakkers zou ze hebben laten weten dat ze zeker is van haar vertrek. "De partij is gemuteerd tot iets dat ik misschien nooit meer zal begrijpen."

"Wanneer je jaren ergens bij zit zonder je goed te voelen bij wat er wordt besloten, besproken of gepland, dan is het tijd om te vertrekken voor je een obstakel wordt", zou ze ook hebben gezegd.

FARC

De FARC was een ultralinkse rebellengroep in Colombia, die decennialang terreur zaaide in het land. In 2017 kwam er een vredespact tussen de beweging en de Colombiaanse regering. Sindsdien is het geen gewapende strijdgroep meer, maar een legale politieke partij.

Nijmeijer was als vertaler en onderhandelaar betrokken bij het akkoord tussen Colombia en de guerrillabeweging. In de Verenigde Staten is ze aangeklaagd voor terrorisme en ook Interpol is naar haar op zoek.