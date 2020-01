Go Ahead Eagles waakt voor onderschatting in bekertoernooi: ''Al moeten wij gewoon winnen''

Morgenavond neemt Go Ahead Eagles het in de KNVB Beker op tegen IJsselmeervogels. Ondanks dat de club uit Spakenburg uitkomt in de Tweede Divisie, is er van onderschatting geen sprake in Deventer. Voor aanvoerder Jeroen Veldmate telt dan ook maar één ding: verder bekeren.

"Je ziet in bekerwedstrijden vaak onverwachte uitslagen en wij moeten al helemaal niet op voorhand roepen dat wij tien keer beter zijn. We moeten gewoon zorgen dat we een ronde verder komen", zegt aanvoerder Veldmate. "Het zijn de amateurs tegen de profs, maar desalniettemin doen zij het ook hartstikke goed. Ze staan momenteel derde in de Tweede Divisie. Dat is maar één niveau lager dan dat wij spelen. Daarnaast hebben ze FC Den Bosch de vorige ronde uitgeschakeld door met 3-0 te winnen."

Vroege goal

Veldmate wil zo snel mogelijk op voorsprong komen, om er voor te zorgen dat de voetballers uit Spakenburg niet het idee krijgen dat er wat te halen valt. "Je moet gewoon zorgen dat zij geen hoop krijgen, dus als wij snel scoren is dat heel erg lekker. Doe je dat niet dan blijft het geloof bij hen en maken wij het onszelf onnodig lastig. Zij gaan denk ik iets anders spelen, ik verwacht in een 4-4-2 opstelling. Zodat zij vooral de lange bal naar hun spitsen kunnen gooien. Maar als wij ons aan de afspraken in het veld houden, met alle respect voor IJsselmeervogels, vind ik dat wij gewoon moeten winnen."

Nieuwkomer Ahannach

De ploeg uit Deventer moet het doen zonder sterkhouder Richard van der Venne, die een binnenlandse transfer maakte naar RKC Waalwijk. Zijn opvolger is inmiddels al in Deventer, maar kan nog niet spelen. "Soufyan Ahannach kan tegen IJsselmeervogels nog niet starten. Helaas is hij niet speelgerechtigd, dus we moeten nog even geduld hebben voor we hem in actie kunnen zien."

De aanvoerder ziet Ahannach niet als een één op één kopie van Van der Venne. "Hij een heel andere speler. Richard is een speler die veel meters maakt op het veld. Soufyan meer de voetballer. De technische speler die de bal het liefst aan zijn voet heeft en zijn teamgenoten de diepte in stuurt. Daarnaast is hij ook heel creatief in zijn passes en loopacties", aldus Veldmate.