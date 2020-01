Gefrustreerde Breukers na bekeruitschakeling Heracles: ''Voetbalden met elf eilandjes''

Tim Breukers heeft geen gegronde verklaring voor de wijze waarop Heracles Almelo vanavond werd uitgeschakeld in de KNVB Beker. Op Erve Asito was Vitesse, zonder groots te spelen, met 2-0 te sterk.

"Het was heel erg mat en er zat weinig power in de ploeg. Na de rust hebben wel heel even aangezet om wat te forceren, maar na de 0-2 was het al snel weer minder", vertelt Breukers na afloop. "Ik heb geen idee waardoor dat komt, dat is lastig te zeggen. Het leek wel alsof we met elf eilandjes voetbalden. Het zat er vandaag niet in en dat is heel frustrerend."

Verrassing

Volgens Breukers was het collectief juist de grote kracht van dit Heracles. "In de jaren die ik voetbal is dit één van de weinige selecties waar iedereen volle bak wil werken en niemand verzaakt. Dus vandaar is dit een grote verrassing voor mij. Ik heb het totaal niet aan zien komen tijdens de winterstop. Er zat weinig energie in de ploeg. En het is heel moeilijk om daar een verklaring voor te geven", vervolgt de captain.

Transfer Czyborra

Of het vertrek van Lennart Czyborra naar Atalanta Bergamo meespeelde tijdens de wedstrijd tegen Vitesse, weet Breukers niet. "Lennart heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt in korte tijd. De interesse speelde al langer. Maandag is ons al medegedeeld dat er wat stond te gebeuren, dus het kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Natuurlijk mis je iemand die het afgelopen half jaar heel belangrijk is geweest, maar dat is voetbal en het lot van Heracles", luidt zijn besluit.