Verhulst voorkomt bekerblamage na zenuwslopende penaltyreeks tegen IJsselmeervogels

Go Ahead Eagles is door het oog van de naald gekropen. De Deventer ploeg leek uitgerekend tegen de amateurs van IJsselmeervogels de ongeslagen reeks van twintig officiële wedstrijden uit handen te geven, maar zegevierde alsnog over de reuzendoder uit Spakenburg. De equipe van trainer Jack de Gier kwam na 120 minuten voetbal niet verder dan 1-1 en had een zenuwslopende strafschoppenserie nodig. Daarin keepte Hobie Verhulst ijzersterk, waardoor het bekeravontuur weer met een ronde wordt verlengd.

En daarmee kan Go Ahead Eagles opgelucht ademhalen. In plaats van de achtste finales als eindstation, wacht nu een kwartfinale tegen FC Utrecht in een kolkende Adelaarshorst. Tegen de Tweede Divisionist zat de ploeg van De Gier eigenlijk geen moment echt lekker in de wedstrijd en had het de grootst nodige moeite met de vlijmscherpe counters van de rood-witten, die al acht keer een profclub uit het bekertoernooi kegelden, vaker dan elke amateurploeg. Maar gewonnen werd er wel.



Zoals verwacht

Go Ahead Eagles - IJsselmeervogels was in het eerste bedrijf een wedstrijd zoals die vooraf uitgetekend kon worden. De thuisploeg - die het bovendien moest stellen zonder sterspeler én topschutter Danny van den Meiracker - achteroverleunend en loerend op de counter, de bezoekers grossierend in balbezit. Grote kansen bleven echter uit en de bekerspanning was voor de rust ver te zoeken. Tot teleurstelling van de hondstrouwe rood-gele armada, die ook op Sportpark De Westmaat bestond uit meer dan 700 meegereisde supporters.

Beide ploegen kregen een goede mogelijkheid de score te openen. IJsselmeervogels-spits Robbert Olijfveld rondde te gehaast af en schoot hoog over. Aan de andere kant had Alexander Bannink Go Ahead Eagles met een voorsprong de kleedkamers in kunnen schieten, maar zijn kopbal was een simpele prooi voor goalie Stef Brummel. Bannink was de vervanger van de naar RKC Waalwijk vertrokken Richard van der Venne. Kersverse aanwinst Soufyan Ahannach is nog niet speelgerechtigd.

Rampzalige start

Go Ahead Eagles kon zich vervolgens geen beroerdere start van de tweede helft wensen. Een lange bal werd verkeerd ingeschat, waarna Ahmed El Azzouti opdook voor Verhulst. Via de benen van de Deventer sluitpost belandde de bal voor de voeten van Olijfveld. Hij frommelde het leer over de lijn en zette IJsselmeervogels op voorsprong: 1-0. Tot overmaat van ramp moest De Gier in diezelfde minuut ook nog eens noodgedwongen wisselen toen kapitein Jeroen Veldmate aangaf niet verder te kunnen.

Go Ahead Eagles beet zich stuk op de defensie van IJsselmeervogels, maar kwam de ferme dreun alsnog te boven. Voetballend liep het voor geen meter en dus besloot Gino Bosz het eens te proberen van grote afstand. Met een prachtige zwabberbal verschalkte hij Brummel. De treffer fungeerde als doping voor Go Ahead Eagles, dat leek over een nieuwe injectie energie te beschikken. Maar die opleving was van korte duur. Ondanks grote kansen aan beide kanten vielen er geen goals meer voor het verstrijken van de officiële speeltijd, waardoor een verlenging nodig was.



Verlenging

Hierin leek Go Ahead Eagles voor het eerst vanavond op voorsprong te komen. Na een knappe actie en dito voorzet vond Bannink invaller Maarten Pouwels, die goed voor zijn tegenstander kwam, maar zijn puntertje langs Brummel tegen de paal zag rollen. Het was het enige serieuze slotoffensief in Spakenburg en dus moest een strafschoppenserie uitsluitsel geven.

Verhulst matchwinner

En daarin was Go Ahead Eagles de gelukkigste. Maikel de Harder kreeg bij een stand van 4-3 dé kans om zijn ploeg naar de kwartfinale te schieten, maar stuitte op Verhulst. Ook Pouwels mocht net als De Harder aanleggen voor de winnende, maar ook hij miste. Verhulst groeide vervolgens wél uit tot matchwinner. Hij stopte in totaal maar liefst drie van de negen penalty's en benutte vervolgens zelf de beslissende strafschop, waardoor Go Ahead Eagles voor het eerst sinds 2010 weer de kwartfinales bereikt.

IJsselmeervogels - Go Ahead Eagles 1-1

1-0 Olijfveld (50)

1-1 Bosz (79)

Arbiter: Bax

Geel: Kozjak, Van Riel; Brito, Corboz, Navratil, Pouwels

IJsselmeervogels: Brummel; Buitenhuis, Van Diermen, Van Leijenhorst, Justiana; Van de Laar (Monteiro/69(Kozjak/103)), Nemji, Van Riel, De Harder; Olijfveld (Akla/80), El Azzouti



Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Bosz, Veldmate (Eddahchouri/55), Brito; Corboz, Bannink, Swart (Edqvist/75); Navratil (Lucassen/100), Rabillard (Pouwels/84), Berden

