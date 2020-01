Geen meerderheid voor Overijssels vuurwerkverbod, wel betere bescherming carbidtraditie

Een voorstel voor een vuurwerkverbod in Overijssel heeft geen meerderheid behaald in de Provinciale Staten. Het voorstel was ingediend door de Partij voor de Dieren. Een voorstel van Forum voor Democratie om de traditie van het carbidschieten beter te beschermen kreeg wel voldoende steun.

Kan het provinciebestuur wel beslissen over een vuurwerkverbod? "We kunnen inderdaad geen verbod instellen", beaamt PvdD-fractievoorzitter Luuk Folkerts tijdens het debat over zijn voorstel op het provinciehuis in Zwolle. "Maar we gaan er wel over, omdat we politici zijn en er een mening over hebben. Door je uit te spreken, geef je een helder signaal af en dat is het doel van ons voorstel voor een vuurwerkverbod."



De reden voor het plan voor een vuurwerkverbod bij de Partij voor de Dieren ligt voor de hand. Naast het menselijk leed, schade aan het milieu, verstoring van de openbare orde en veiligheid en de maatschappelijke schade, is er ook het dierenleed. Want het vuurwerk levert bij veel dieren angst en stress op. Folkerts krijgt uiteindelijk steun van de ChristenUnie, SGP, PvdA en GroenLinks. Dat levert hem echter geen meerderheid op.



Wanbeleid

Ook de PVV krijgt onvoldoende steun voor hun voorstel, om een dreigend vuurwerkverbod in Overijssel juist te verbieden. "Hiermee komt een Overijsselse traditie onder vuur te liggen", zegt Statenlid Joeri Pool strijdbaar.

"De provincie vervult juist een belangrijke taak om Overijsselse tradities te beschermen." Volgens Pool ontstaat vuurwerkoverlast vooral door illegaal vuurwerk en is het probleem dat hier onvoldoende tegen wordt opgetreden. "Het is toch bijzonder jammer dat kinderen straks hun tolletjes niet meer op straat kunnen afsteken door dit wanbeleid."

Carbidschieten

Statenlid Stijn Hesselink van Forum voor Democratie heeft meer succes met zijn voorstel om in elk geval te voorkomen dat carbidschieten in Overijssel als traditie verdwijnt. "In enkele gemeenten elders in Nederland is al sprake van een verbod op het carbidschieten, terwijl deze traditie inmiddels is aangemerkt als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Bovendien draagt het bij aan de saamhorigheid tijdens de jaarwisseling en is het ook nog eens een veilige traditie ten opzichte van het afsteken van vuurwerk."



Drents model

In opdracht van de politiek moet de provincie nu een manier vinden om de instandhouding en het promoten van het carbidschieten te bevorderen. De oproep is om daarbij vooral te kijken naar het 'Drentse model'. In die provincie worden onder meer cursussen gegeven over carbidschieten.