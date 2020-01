"Tanja Nijmeijer was nooit een kritiekloos iemand binnen de FARC"

Het is geen verrassing dat Tanja Nijmeijer uit de Colombiaanse groepering FARC is gestapt. Dat is de conclusie van Latijns-Amerikadeskundige Edwin Koopman in het NPO Radio 1-programma Met Het Oog Op Morgen.

"Als je kijkt wat er de afgelopen tijd binnen die partij is gebeurd, dan kun je dit wel raden." Volgens Koopman is het geen eenmansactie van Nijmeijer, want er zijn nog veel meer mensen de partij uitgegaan. In november vertrokken ook veertig activisten uit de FARC. "De activisten hebben het gevoel dat ze miskent worden door de partijleiding."

Woensdagavond werd bekend dat de geboren Denekampse uit de Colombiaanse rebellengroep FARC is gestapt. In 2002 sloot ze zich daar aan, in 2016 was ze betrokken bij het vredespact tussen de FARC en de Colombiaanse regering.

"Ze werd bij ons bekend na het verlies van haar dagboeken, die werden verspreid onder de media", zegt Koopman. "Ook toen had ze veel kritiek op de FARC. Maar ze heeft de fouten die toen al bij de FARC werden gemaakt, bijvoorbeeld over mensenrechtenschendingen en moorden op burgers, altijd voor lief genomen."

Nadat de vrede tussen de FARC en de Colombiaanse regering was getekend, werd de FARC een politieke partij. "Tanja geloofde dat de FARC een mooie politieke toekomst had", zegt Koopman.

Geen stabiele partij

Het lijkt erop dat die mooie toekomt er niet is gekomen. "De partij is gemuteerd tot iets dat ik misschien nooit meer zal begrijpen", schreef Nijmeijer in haar afscheidsverklaring.

"Wanneer je jaren ergens bij zit zonder je goed te voelen bij wat er wordt besloten, besproken of gepland, dan is het tijd om te vertrekken voor je een obstakel wordt", schreef ze ook doelend op de miskenning door de partijleiding van de FARC.

Onomstreden

Nijmeijer is, nadat ze zich aansloot bij de FARC, niet onomstreden gebleven. De strijd tussen de FARC en de Colombiaanse overheid hebben veel mensen, vooral burgers, het leven gekost.

In de Verenigde Staten is ze bijvoorbeeld aangeklaagd voor terrorisme. Ook Interpol vaardigde een arrestatiebevel tegen haar uit.