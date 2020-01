Automobilist crasht op speeltoestellen in Deventer

Een automobilist is vannacht van de weg geraakt en tegen speeltoestellen aangereden in Deventer. Rond half drie hoorden buurtbewoners een knal bij de kruising Rielerweg/Veenweg.

Een auto komend vanaf de Brinkgreverweg is in de flauwe bocht op de kruising rechtdoor gereden, heeft een paaltje geramd en botste tegen een aantal speeltoestellen aan. De oorzaak van het ongeval is niet bekend, maar waarschijnlijk is de bestuurder onwel geworden.

Volgens de politie is er geen sprake van alcoholgebruik en gezien de schade is een hoge snelheid niet aannemelijk. De bestuurder, de enige inzittende, is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto is afgesleept.