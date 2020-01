Kwart meer mensen met verward gedrag in Overijssel

De politie in Overijssel ontving een kwart meer meldingen van personen met verward gedrag (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

Voor het zevende jaar op rij is het aantal meldingen van mensen met verward gedrag in Overijssel gestegen. In 2019 ontving de politie in onze provincie ruim 6.000 meldingen van personen die verward gedrag vertoonden, een stijging van 25 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De stijging in Overijssel is beduidend hoger dan het landelijke gemiddelde. In heel Nederland liep het aantal meldingen van mensen met verward gedrag op van 90.633 naar 99.623, een toename van tien procent.

Achter de meldingen van overlast door verwarde personen gaan vaak diverse problemen schuil. Voorbeelden daarvan zijn psychoses, dementie, suïcidale neigingen, verslaving en andere stressvolle levensgebeurtenissen.

Volgens Henk van Dijk, landelijk programmaleider 'personen met verward gedrag' bij de nationale politie, treffen zij "in de eerste plaats personen aan die in de war zijn en is er soms een combinatie met overlast."

Waanbeelden

Van Dijk: "Denk bijvoorbeeld aan iemand die haar hele huisraad uit het raam gooit of een bovenbuurman die uit angst voor zijn eigen waanbeelden gaat schreeuwen. Slechts een zeer klein deel van deze personen is ook gevaarlijk voor anderen." Een eenduidige verklaring voor de jarenlange toename van het aantal meldingen van personen met verward gedrag is er volgens Van Dijk niet.

Problemen met verwarde personen worden vaak afgehandeld door de politie. Mensen met verward gedrag worden geregeld in een politieauto naar het bureau gebracht, om daar enige tijd in een politiecel te belanden.

Almelo

In Overijssel is het aantal incidenten voor het zevende jaar op rij gestegen. Afgezet tegen het aantal inwoners komen de meeste meldingen van mensen met verward gedrag voor in de gemeente Almelo. Zwolle en Deventer completeren de top drie, Enschede volgt op plek vier. De minste incidenten deden zich relatief gezien voor in de gemeente Losser, gevolgd door Tubbergen.