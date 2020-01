In beeld: inbrekers opslagloodsen Borne maken gereedschap buit

Wie herkent deze witte Renault bestelbus en kent mensen die na 5 januari ineens over een steiger en een spackspuitmachine beschikken? Het kan een spoor zijn naar betrokkenen bij een inbraak in opslagloodsen in Borne.

Op zondag 5 januari werd er rond 13.00 uur ingebroken bij een bedrijfspand aan de Burenweg in Borne. Twee personen in een witte bestelbus forceerden de roldeur en laadden vervolgens onder meer gereedschap, een steiger een spackspuitmachine in de bestelbus.

Nog geen tien minuten later vertrekken ze weer, in de richting van de Amerikalaan in Hengelo. Het kenteken is goed in beeld maar de kentekenplaten zijn gestolen.

De politie is op zoek naar deze twee mannen. Wie kent ze? En wie herkent de bus? Op het dak is een zwarte imperiaal te zien. En wie weet waar het gestolen gereedschap is? Wie kan een van deze vragen beantwoorden? Alle informatie kan het onderzoek verder helpen!

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Borne een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link