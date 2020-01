Vertrek Tanja Nijmeijer komt voor haar Twentse familie onverwacht: 'Ook voor ons verrassing'

Het vertrek van Tanja Nijmeijer uit de Colombiaanse guerrillabeweging FARC komt ook voor haar familie in Twente als een grote verrassing. "We wisten van niets. Moesten het nieuws via de media vernemen", reageert Tanja's oom, die optreedt als woordvoerder namens de familie.

Gisteren werd bekend dat Tanja Nijmeijer, geboren en getogen in Denekamp, de rebellengroep de rug heeft toegekeerd. De vrouw kwam in het verleden veelvuldig in het nieuws vanwege haar betrokkenheid bij gewelddadige guerrilla-acties, maar ook omdat ze enkele jaren geleden een prominente rol speelde bij de vredesonderhandelingen tussen de FARC en de Colombiaanse regering.

'Via media vernomen'

Een oom van Tanja is terughoudend in zijn reactie, maar wil wel kwijt dat hij er niet van op de hoogte was dat Tanja uit de FARC wilde stappen. "Ik hoorde het toen ik werd gebeld door de NOS. Die had het vernomen via de Colombiaanse media."

Nog regelmatig contact

Overigens heeft Tanja, aldus de oom, nog regelmatig contact met haar familie in Twente. Hij zegt niet te weten in hoeverre Tanja's moeder wél wist van de plannen van haar dochter. "Ik heb mijn zus er in ieder geval niet over gehoord."

Opsporingslijst

De kans dat Tanja terugkeert naar haar geboortegrond Twente is overigens nihil. Weliswaar speelde ze een grote rol bij het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de FARC, maar in de VS is ze aangeklaagd wegens terrorisme en ook Interpol heeft een arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd.

Drugsproductie

De FARC was een ultralinkse rebellengroep in Colombia, die decennialang dood en verderf zaaide. De FARC begon ooit om te strijden tegen de heersende macht in Colombia, maar op den duur verdiende de groep vooral geld met de productie van drugs en ontvoeringen, waarbij voor de vaak westerse slachtoffers torenhoge bedragen aan losgeld werd geëist.

In 2016 kwam het tot een vredespact tussen de FARC en de regering van Colombia.