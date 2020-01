Jaren tachtig synthesizer beleeft tweede jeugd in Twentse theatershow: van bleep tot hit

Jarenlang werd de muziekapparatuur uit de tachtiger jaren afgedankt en voor oud vuil versleten, maar de ouderwetse synthesizer is bezig aan een tweede jeugd. De Enschedese muziekproducer Maarten de Groot brengt komende zaterdag een ode aan deze aloude 'synth' in de show 'Van bleep tot hit'.

Maarten de Groot, gepokt en gemazeld in het muziekwereldje, is idolaat van de jaren tachtig synthesizer. Jarenlang werd deze apparatuur verguisd, maar het instrument is bezig met een heuse revival. Niet voor niets, volgens De Groot. "Die oude sound is nu eenmaal in veel gevallen lekkerder dan de hedendaagse spullen. Die klinken toch vaak wat killer."

Prominente rol

Met name in de jaren tachtig speelde de synthesizer een prominente rol in de muziek uit die tijd. De hedendaagse lichting muzikanten is er juist dol op. "Je hoort die oude synths terug in de nieuwste songs", vertelt De Groot.

Vandaar De Groots aubade aan de eighties, komende zaterdag in het Enschedese Wilminktheater. Hij werkt daarbij samen met tal van muzikanten, onder wie Herman Beumers, zanger van de bekende Twentse band PPM.

Voor de nerds

Overdag vanaf het middaguur zijn er al diverse workshops. "Daarin staan niet alleen al die oude synths centraal, echt iets voor de echte nerds, maar bijvoorbeeld ook Nintendo-games en alles wat ook maar enigszins te maken heeft met de tachtiger jaren. De analoge spullen welteverstaan."

Aansluitend is er 's avonds een theaterstuk met daarna een optreden van onder meer PPM. "En dan hoor je al die grote hits uit die tijd. Donna Summer, Soft Cell. Stuk voor stuk nummers waarin die oude synths een absolute hoofdrol spelen."