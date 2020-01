Misdaden Onder de Loep 17.30 uur op TV Oost

Onderwerpen: inbraak in café in Wijhe, diefstal pinpas in Deventer, agressieve man in Almelo, beroving sieraden in Hengelo, inbraak in bedrijf in Borne, diefstal telefoonkaarten in Steenwijk, botsing met scooters en een overval in tabakszaak in Enschede.

Wijhe – Inbraak in café

De eigenaar van een horecagelegenheid aan de Langstraat in Wijhe wordt op 13 november rond 01.40 uur wakker van geluiden bij zijn zaak. Als hij de camerabeelden bekijkt ziet hij een onbekende man die probeert om in te breken. Hij opent het raam en roept naar de man. De man gaat er dan snel vandoor. Door de inbraakpoging is er schade ontstaan. Wie kent deze man? Let vooral op zijn opvallende jas met de cijfers 17 en print op de achterzijde van de jas. Tips zijn welkom!

Deventer – Diefstal pinpas van een bejaarde dame

Op 13 november hebben deze twee dames geld opgenomen en bij verschillende winkels betaald met de pinpas van een bejaarde dame. De schade voor het 81-jarige slachtoffer is meer dan duizend euro. Wie weet wie deze vrouwen zijn? Wie heeft ze wel eens ergens gezien? De politie ontvangt graag informatie over hen.

2019516332

Almelo – Man wordt agressief bij instappen bus

Op 5 december rond 8.30 uur stapte deze man in lijnbus 26 op het Stationsplein in Almelo. Bij het instappen raakt hij in conflict met een andere passagier, waarbij deze man agressief werd. Hij bedreigde de andere passagier en pakte hem stevig bij zijn kin.

Wie zat er in diezelfde bus en heeft dit voorval gezien? Mogelijk reist de man vaker met lijn 26, of via station Almelo. Wie herkent hem?

Het slachtoffer schat de man tussen de 35 en 40 jaar oud en tussen de 1.85 en 1.90 meter lang. Hij was lichtgetint en had een fors postuur. Hij droeg die dag een beige pet en beige jas.

Hengelo – Beroving sieraden van vrouw op straat

Op 27 december 2019 werd de eigenaresse van een cafetaria op beroofd terwijl ze naar huis fietste. Ze werd beroofd van haar tas met daarin onder meer geld en sieraden. Het slachtoffer is door deze beroving erg bang geworden. In Onder de Loep van 9 januari was er aandacht voor deze zaak.

Ook deze week wordt er aandacht besteed aan deze roof. We tonen de sieraden van het slachtoffer. Zijn ze ergens aangeboden? Herkent iemand de sieraden? En we zijn op zoek naar een specifieke getuige. Wie reed op vrijdag 27 september rond aan de Leeuwerikstraat? De politie komt graag met deze getuige in contact, want mogelijk heeft hij of zij iets gezien dat het onderzoek verder kan helpen.

Borne – Inbraak met witte bestelbus bij bedrijf in Borne?

Op zondag 5 januari werd er rond 13.00 uur ingebroken bij een bedrijfspand aan de Burenweg in Borne. Twee personen in een witte bestelbus forceerden de roldeur en laadden vervolgens onder meer gereedschap, een steiger een spackspuitmachine in de bestelbus. Nog geen tien minuten later vertrekken ze weer, in de richting van de Amerikalaan in Hengelo. Het kenteken is goed in beeld maar de kentekenplaten zijn van diefstal afkomstig.

De politie is op zoek naar deze twee mannen. Wie kent ze? En wie herkent de bus? Op het dak is een zwarte imperiaal te zien. En wie weet waar het gestolen gereedschap is? Wie kan een van deze vragen beantwoorden? Alle informatie kan het onderzoek verder helpen!



Steenwijk – Diefstal telefoonkaarten in winkel in Steenwijk

Op maandag 6 januari 2020 overviel deze man een drogist in Steenwijk. De man loopt eerst rustig de winkel door en gaat dan naar de kassa. Daar maakt hij duidelijk dat zijn bezoek een overval is en gaat er vandoor met telefoonkaarten. De man is redelijk in beeld, wie kent hem?

Enschede – Twee mannen laten slachtoffer met gebroken been achter na botsing scooters

Dinsdag 7 januari 2020 rond 5.30 uur zijn op Helenastraat, bijna ter hoogte van de kruising met de Theresastraat

kwam een 44-jarige man uit Enschede met zijn scooter in botsing met een andere scooter. De aanrijding is vermoedelijk ontstaan omdat de twee mannen op de andere scooter niet opletten.

Het 44-jarige slachtoffer heeft niet alleen flinke schade aan zijn scooter, ook zijn been was op drie plaatsen gebroken, was zijn lichaam bont en blauw en moest zijn wenkbrauw worden gehecht. Hij heeft zelfs een paar dagen in het ziekenhuis gelegen.

De politie is op zoek naar de twee mannen die op de andere scooter zaten. Hun scooter heeft vermoedelijk ook schade opgelopen. Wie is het opgevallen dat iemand sinds 7 januari op een scooter met schade rijdt? Wie weet wie deze twee mannen kunnen zijn? Heb je meer informatie? Politie Enschede hoort het graag.

Enschede – Overval tabakszaak

Maandagochtend 16 december rond 9.50 uur komt een man een tabakszaak binnen aan de Haaksbergerstraat in Enschede. Als hij nog buiten loopt, lijkt hij te twijfelen. Hij gaat toch naar binnen en bedreigt een medewerker met een mes. Die vlucht en de overvaller ook.

De politie is een onderzoek gestart naar deze overvaller die er zonder buit vandoor ging. Wie herkent hem?

Almelo – Woning en auto beschoten in Almelo, getuigen en informatie gezocht!

Vrijdag 10 januari werd ontdekt dat er op een geparkeerde auto was beschoten aan de Grutto in Almelo. Dit moet tussen 00.30 en 11.45 hebben plaatsgevonden. Vrijdag 17 januari omstreeks 03.00 uur werd er een woning beschoten aan de Grutto in Almelo. Enkele kogels kwamen in de woning terecht. Wie weet meer over deze beschietingen? Zijn er getuigen en heeft iemand misschien camerabeelden in de omgeving waar bijzonderheden op te zien zijn?

