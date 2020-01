Hengeloër (32) blijft langer vastzitten voor voorbereiden seksueel misbruik kinderen

De 32-jarige Hengeloër die maandag is opgepakt bij een woninginval in zijn woonplaats, blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Rotterdam vandaag bepaald. De man is aangehouden vanwege voorbereidingen voor seksueel misbruik van kinderen.

De woning die is binnengevallen is het woonadres van een bestuurslid van pedovereniging Martijn. Bij de inval is beslag gelegd op mobiele telefoons, computers en digitale gegevensdragers.

Behalve in Hengelo zijn ook woonadressen in Arnhem, Lelystad en Haarlem doorzocht. Bij de doorzoeking in Haarlem is een 75-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht kinderporno te bezitten en blijft ook twee weken langer in voorarrest.

Verboden vereniging

De vereniging Martijn is in 2014 door de Hoge Raad verboden, omdat de vereniging wil dat seksuele relaties tussen volwassenen en jongere kinderen worden geaccepteerd. In juni 2019 is aangifte gedaan van voortzetting van de vereniging door voormalig bestuurders.

Mailinglijst

Bestuurslid Marthijn U. raakte onlangs weer in opspraak, omdat hij reclame zou maken voor een afgeschermde mailinglijst voor pedoseksuelen. U. stelde vervolgens critici gerust dat er geen nieuwe vereniging Martijn wordt opgezet.