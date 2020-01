Oud geleerd, jong gedaan: 90-jarige krijgt in Deventer les van een twintiger

De omgekeerde wereld in het Deventer woon- en zorgcentrum Humanitas vanochtend. Hoogbejaarde bewoners kregen college van een 22-jarige. "We vinden hier dat iedereen bij de les kan en moet blijven", aldus Jan-Henk van der Kolk van Humanitas.

Normaal is een docent ouder dan zijn leerlingen. Maar niet bij bij Humanitas in Deventer. "Het spreekt Humanitas erg aan dat jongeren kennis en kunde overbrengen op ouderen. Het maakt onderdeel uit van een heel breed cultuuraanbod voor de mensen hier. Waarbij we ook de verbinding leggen met de omliggende wijk. Iedereen is welkom", aldus Jan Henk van der Kolk die de bijeenkomsten namens Artius voor Humanitas organiseert.

Stoelen bijslepen

De formule slaat aan. Van der Kolk moet er stoelen bijslepen, het zaaltje in het zorgcentrum is afgeladen vol. Celine van Schaik verzorgt een college over Afrika namens de stichting 'Oud geleerd, jong gedaan'. "Het is heel belangrijk dat ouderen blijven leren, dat ze zich cognitief blijven ontwikkelen, hun hersenen blijven trainen", zegt ze.

Dat wordt beaamd vanuit de volle zaal, al werkt het begrip 'cognitief ontwikkelen' bij sommigen op de lachspieren. "Gewoon wijzer worden", wordt er geroepen. Zelfs als je 90 bent? "Natuurlijk", zegt een dame van deze leeftijd. "Ik las het in de krant, hartstikke leuk, daarom ben ik er." De buurvrouw vult aan: "Dit is wat ik wil, meer bezig zijn met m'n hoofd. Zodat ik er nog wat van kan leren." En een ander: "Kijken of ons beeld van Afrika klopt met wat hier verteld wordt. En niet in slaap vallen, haha."