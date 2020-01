Provincie trekt ruim drie miljoen uit voor opruimen 'foeilelijke' hoogspanningslijnen

“We hebben er alvast een borrel opgedronken als werkgroep”, zegt Breun Breunissen van het Platform Kabelvrij Raalte. “Maar je moet altijd pas echt juichen als de schop de grond in gaat”, voegt hij er direct aan toe. Hij hoopt dat die laatste stap, op basis van de laatste ontwikkelingen, volgend jaar 'eindelijk' gezet wordt.

Breunissen is met een werkgroep al zeker vijf jaar bezig om een stuk van bijna twee kilometer aan hoogspanningsleidingen in Raalte ondergronds te krijgen. “Het gaat om de bebouwde kom aan de zuidkant van Raalte, tussen het Overijssels Kanaal en de Nieuwe Deventerweg. De hoogspanningskabels hangen daar zo dichtbij de huizen, dat die met de huidige regels niet eens meer gebouwd zouden mogen worden.”

Gevaar bewoners

“Het is vooral gevaarlijk”, benadrukken de inwoners van Raalte. “Want het zal maar gebeuren dat tijdens een zware onweersbui of bij een storm zo’n kabel breekt.” Ook zijn de bewoners bang voor gezondheidsklachten vanwege elektromagnetische straling. “En de leidingen zijn een visuele doorsnijding van het dorp. Foeilelijk. Het wordt er allemaal niet mooier van.”

Rijk betaalt fors mee

In totaal kost het opruimen van de hoogspanningslijnen in Raalte bijna acht miljoen euro. Althans, dat is de schatting van netbeheerder Tennet. Precies moet het volgens Breunissen nog allemaal berekend worden. Het Rijk betaalt in elk geval de meeste kosten; bijna zeven miljoen. Het resterende bedrag moeten de gemeente en provincie ophoesten. “Even wachten nog op groen licht van de politiek, maar financieel lijkt de zaak nu wel rond”, zegt Breunissen.

Twaalf kilometer

Ook in Almelo, Deventer en Enschede wil de provincie investeren. In totaal gaat het in Overijssel om bijna twaalf kilometer aan leidingen. De totale kosten van het opruimen worden geschat op 38 miljoen euro. In Almelo moeten de werkzaamheden in 2022 beginnen. In Deventer en Enschede in 2023.