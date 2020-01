Agressieve man bedreigt en mishandelt passagier in lijnbus in Almelo

Een buspassagier is op 5 december in Almelo met de dood bedreigd en mishandeld door een agressieve man. De politie brengt nu bewakingsbeelden van die man naar buiten om hem op te sporen.

Rond 08.30 uur stapte deze man in lijnbus 26 op het Stationsplein in Almelo. Bij het instappen raakt hij in conflict met een andere passagier, waarbij deze man agressief werd.

'Fucking idioot'

Hij bedreigde de andere passagier en pakte hem stevig bij zijn kin. Daarbij raakte de passagier lichtgewond. Tijdens de bedreigingen zei de man onder meer "wat wil je doen, wil je doodgaan hier vandaag?" en "fucking idioot".

Wie zat er in diezelfde bus en heeft dit voorval gezien? Mogelijk reist de man vaker met lijn 26, of via station Almelo. Wie herkent hem? Het slachtoffer schat de man tussen de 35 en 40 jaar oud en tussen de 1.85 en 1.90 meter lang. Hij was licht getint en had een fors postuur. Hij droeg die dag een beige pet en beige jas.

Tips?

Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Almelo een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link