Buurtonderzoek in Zwolle groter dan ooit

De gemeente Zwolle is gestart met het grootste buurtonderzoek ooit. Het heet Buurt-voor-Buurt-onderzoek en wordt elke twee jaar gehouden. Ruim 35.000 Zwollenaren ontvangen deze week per post een uitnodiging.

De gemeente wil graag weten hoe inwoners van Zwolle denken over hun wijk. Inwoners wordt gevraagd om via internet een vragenlijst in te vullen. Er worden onder meer vragen gesteld over veiligheid, leefbaarheid, onderhoud van openbare ruimten en gezondheid.

In de brief staat een inlogcode en een wachtwoord. Toch gebeurt het invullen van het onderzoek anoniem. Alle vragen hoeven niet in één keer te worden beantwoord. Wie het onderzoek niet afmaakt kan op een later tijdstip verdergaan met het beantwoorden van de vragen.

Uitnodiging

Ook inwoners van Zwolle die geen uitnodiging hebben ontvangen kunnen meedoen met dit onderzoek. Vanaf eind januari kunnen zij zich aanmelden via een speciale website.

Een eerste rapportage over het grote onderzoek zal in september klaar zijn. Dat zal dan vooral gaan over de stad in zijn geheel. Eind dit jaar zijn de uitkomsten van de wijken en buurten beschikbaar.