IJclub Dedemsvaart blijft hopen op vorst, ondanks voorspellingen

"Het kan nog steeds. Twee jaar geleden hadden we eind maart ook nog ijs." Penningmeester Jan Everhardus van de ijsclub in Dedemsvaart heeft nog hoop op een laagje ijs.

Vorig jaar was de baan één dag open en toen kwamen er gelijk elfhonderd mensen schaatsen. "We zijn een grote vereniging met achttienhonderd leden. Financieel kunnen we het nog wel even uitzingen. Maar het zou zeker voor onze leden mooi zijn als er weer eens geschaatst kan worden."

Dag en nacht pompen

Met een pomp wordt er dag en nacht voor gezorgd dat er 40 centimeter water staat op een weiland naast het clubhuis. "Het duurt wat langer om voldoende ijs te hebben, maar als het er eenmaal is, dan is het ook prachtig."

Als de pomp een week niet werkt, loopt het water weer weg. "In de zomer verhuren we het land aan een boer, die er gras vanaf kan halen. En dan hebben we de volgende winter weer nieuwe kansen."

Het Deurlopershuus, zoals het clubhuis heet, wordt regelmatig verhuurd. "De buurtvereniging maakt er gebruik van en groepen kunnen het gebouw huren voor feesten en partijen. Buiten het schaatsseizoen zijn er dus ook wel inkomsten", zegt de penningmeester.

Lage contributie

Voorzitter Harro Wassems zegt dat de contributie laag is. "Je zult er geen buikpijn van krijgen als je de contributie betaalt. Een gezin van vader, moeder en kinderen tot 5 jaar is per jaar acht euro vijftig kwijt. Daar hoef je het niet voor te laten."

Ondertussen kabbelt het water rustig over het weiland. Koning Winter is in geen velden of wegen te zien. "We zien wel hoe het loopt", berust de voorzitter.