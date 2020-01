OM eist drie jaar cel voor mishandeling en verkrachting met frisdrankfles in Overdinkel

Als het aan de officier van justitie ligt verdwijnt een 34-jarige man uit Amsterdam drie jaar achter de tralies voor de mishandeling en verkrachting met een frisdrankfles van zijn partner in Overdinkel. De vrouw belde vorig jaar de politie nadat ze in paniek uit het raam van haar woning was gesprongen.

Het slachtoffer had in 2018 na ongeveer tien jaar een eind gemaakt aan de relatie die ze met haar vriend en vader van haar kinderen had. Omdat de man daardoor dakloos raakte, had ze hem weer in huis genomen.

Volgens de vrouw dacht de 34-jarige daardoor dat hun relatie weer hersteld was, maar dat zag zij anders. Om hem dat duidelijk te maken zou ze andere relaties zijn aangegaan.

Verkracht

Op achttien maart zou de 34-jarige haar vastgebonden hebben, waarna hij haar onder andere met een frisdrankfles verkrachtte. Ook zou hij de vrouw peper in haar ogen gewreven hebben.

Twee dagen later mishandelde de man het slachtoffer, onder andere door een fles in haar keel te drukken en haar bont en blauw te slaan.

Bang

In een slachtofferverklaring gaf de vrouw aan dat ze al jaren bang was voor haar partner en dat, dat tot op de dag van vandaag nog steeds is. Ze wil geen contact en woont met haar kinderen op een geheim adres.

De 34-jarige jarige werd op last van de rechtbank onderzocht in het Pieter baan Centrum. Daar weigerde hij om mee te werken aan het onderzoek. Daardoor was het voor deskundigen niet mogelijk om een conclusie te trekken over de geestelijke gesteldheid van de man.

'SM-spelletjes'

Volgens de verdachte was de gewelddadige seks met de vrouw een soort SM-spel, dat deden ze vaker. Wat er in maart vorig jaar gebeurde, was volgens de verdachte vrijwillige maar harde seks.

De man erkent wel dat hij de vrouw twee dagen later mishandelde. "Ze loog over andere mannen en zei kwetsende dingen." Zijn advocate heeft de rechtbank gevraagd om vrijspraak van de verkrachting. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.