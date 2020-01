Werk aan A1 verplaatst zich naar Bathmen-Markelo, afritten enkele dagen dicht

Tijdens de werkzaamheden op het traject Bathmen-Markelo blijven twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Deze rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximumsnelheid is 90 kilometer per uur. De vertraging kan daardoor oplopen tot meer dan 30 minuten.

Verder moet het verkeer rekening houden met meer oponthoud in de spits en een inhaalverbod voor vrachtverkeer. Bij kortstondige werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzettingen) geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het weekend waarbij er tijdelijk een rijstrook beschikbaar is voor het verkeer of het verkeer kort wordt stilgezet.



Verbreding A1

De A1 wordt tussen Apeldoorn en Azelo verbreed vanwege de toename van het vrachtverkeer. Tussen Apeldoorn en Deventer wordt de weg verbreed naar twee keer vier rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar twee keer drie rijstroken.

In 2020 vinden ook de werkzaamheden plaats tussen Twello en Deventer en tussen Deventer en Deventer-Oost. Vanaf de zomer vindt uitbreiding plaats van de weggedeelten ter hoogte van de aansluiting Markelo en het onderliggend wegennet bij Deventer. De wegwerkzaamheden tussen Rijssen en knooppunt Azelo lopen van half 2020 tot najaar 2021.



In het najaar van 2021 zijn de werkzaamheden tussen Twello en knooppunt Azelo afgerond. Heijmans start dan met het aanbrengen van beplanting. Dit loopt door tot eind 2021 of begin 2022.