Megadistributiecentrum komt op bedrijvenpark langs A1 bij Deventer

Op het bedrijvenpark bij Deventer langs de A1 komt een distributiecentrum van ongeveer zestien voetbalvelden groot. "Wij zijn hier heel erg blij mee. Het is de grootste grondtransactie in de geschiedenis van Deventer", vertelt wethouder Thomas Walder.

Aan het eind van vorig jaar was de deal rond. Aan wie de 12,77 hectare is verkocht kan de wethouder niet zeggen. "De koper wil zich pas bekendmaken als de vergunning voor de bouw rond is. Dat is niet aan ons."

Supermarkt?

Op de plek op het bedrijvenpark komt een grote distributiehal, kantoor, koelhuis, vrieshuis en tachtig laadstations voor vrachtwagens. "Als je kijkt naar wat voor distributiecentrum het is, kan het eigenlijk alleen maar iets met voedsel zijn", grapt Walder.

Het bedrijf gaat ook veel banen opleveren. "Het mooie eraan vind ik dat het banen zijn die crisisbestendig zijn. Ook zijn het banen die kunnen worden uitgeoefend door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar zet de gemeente zich erg voor in."

Boost

Met de koop is het oostelijke deel van het bedrijvenpark eindelijk vol. "Het ging inderdaad wat moeizaam in het begin, omdat we het bedrijventerrein zijn gestart in de economische crisis. Maar het gaat nu beter. Zien bouwen, doet bouwen."

Vooral de verbreding van de A1 en de economie die aantrekt, maakt het interessant voor bedrijven zich te vestigen bij de stad. "Het is ook één van de groenste en duurzaamste bedrijventerreinen in de regio. Bedrijven mogen bijvoorbeeld alleen maar aardgasloos bouwen."

Wanneer het bedrijf begint met de bouw van het distributiecentrum is niet bekend.