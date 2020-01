Kleine donkere auto gezien op oudejaarsavond rond tijdstip moord Henk Wolters in Zwolle

Dat was op de mistige oudejaarsavond rond 20.15 uur. Henk Wolters werd aan de Buitengasthuisstraat neergeschoten. Om 22.40 uur kwam bij de meldkamer het bericht binnen dat er een gewonde man op straat ligt. Toen de hulpdiensten bij de man kwamen bleek hij al te zijn overleden.

Wie hem die avond heeft belaagd, en of het om één of meerdere personen gaat, is nog onduidelijk.

Getuigen zagen kleine donkere auto

Getuigen zagen een kleine donkere auto en de politie wil graag in contact komen met de bestuurder. Het kan zijn dat die belangrijke informatie heeft. Daarnaast kunnen mensen iemand hebben zien wegrennen. Als het om meerdere daders gaat, dan kan het ook zijn dat iemand is opgepikt door een auto of scooter.

Tot nu toe 29 tips

Tot nu toe kreeg de politie over deze zaak 29 tips, waarvan zes via Meld Misdaad Anoniem. De politie is met alle tips, maar de gouden tip zat er nog niet bij. Juist in deze zaak kan er reden zijn om Meld Misdaad Anoniem te bellen, dus blijf de informatie delen. Hoe klein ook. Het kan juist de ontbrekende schakel zijn.

Politieonderzoek na de moord op oudejaarsavond (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Fotograaf: RTV Oost/ Onder de Loep Team Nationale Inlichtingen Voor deze zaak is het is ook mogelijk om contact op te nemen met het team Nationale Inlichtingen. Dat geldt voor iedereen die informatie heeft over ernstige misdrijven. Zij hebben ook de mogelijkheid om personalia af te schermen. Het nummer van het team is: 079 - 345 8 999 Help de moord op Henk Wolters op te lossen en deel alle informatie hoe klein ook! - Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer) - Stuur de politie Zwolle een privébericht op Facebook - Gebruik het tipformulier van de politie - Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000 - Anoniem tippen op internet kan via deze link - Voor deze zaak kan ook het Team Nationale Inlichtingen worden gebeld: 079 - 345 8 999.