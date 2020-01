Twee jaar langer tbs voor man die Vriezenvener doodde

De tbs van de 34-jarige man die Frits Pleij in Vriezenveen doodde, is met twee jaar verlengd. Dat heeft de rechtbank in Almelo vandaag bepaald.

Pleij werd vijftien jaar geleden in zijn eigen woning gedood. De toen nog 19-jarige man voerde in 2005 aan dat hij Pleij doodde, omdat die hem misbruikt zou hebben in zijn jeugd. Hij kreeg uiteindelijk zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd.



Tot nu toe weigerde de man om mee te werken met behandelingen in de kliniek. Destijds werd de man gediagnosticeerd met schizofrenie, daar was hij het niet mee eens. Vorig jaar werd daarom besloten om de 34-jarige opnieuw te laten onderzoeken door het Pieter Baan Centrum. Dat onderzoek leverde geen nieuwe inzichten, onderzoekers blijven erbij dat de man schizofreen is.



Omdat de man nog steeds gevaarlijk is en niet behandeld wil worden, is de tbs voor de maximale termijn van twee jaar verlengd. Vorig jaar was sprake van een overplaatsing naar een longstay-afdeling, als de man zich niet anders zou opstellen. Of die overplaatsing er ook komt is op dit moment nog niet duidelijk.