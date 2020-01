Rood-gele armada naar Spakenburg voor bekertreffen IJsselmeervogels-GAE; ruim 700 supporters mee

Ruim 700 supporters van Go Ahead Eagles zijn even na half vijf vertrokken naar Spakenburg om hun club te steunen in het bekertreffen met IJsselmeervogels. "Dit is Kowet op z'n best. Zo massaal naar een tweede-divisionist. Ze zullen in Spakenburg wel even schrikken van zoveel rood-geel."

De bussen vertrokken achter stadion De Adelaarshorst voor een reis van ongeveer een uur. Prognoses volop, allemaal doorspekt van optimisme. "Maar we moeten ze niet onderschatten, het kan raar lopen in de beker", aldus een fan met bierblik in de aanslag.

Geen Jannie

De Eagles-supporters moeten het in Spakenburg doen zonder vlaggendraagster Jannie Kamphuis. De beroemdste Eagles-fan brak eerder deze week haar bovenarm bij een training op de Weissensee in Oostenrijk. "Nu moeten anderen maar met die vlag gaan lopen, dat doen we graag voor Jannie", aldus een supporter.

De wedstrijd in Spakenburg begint om half zeven en is live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.