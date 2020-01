Politie publiceert foto van voortvluchtige tattookiller Cor Pijnen

Pijnen was voorwaardelijk vrij nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten vanwege een liquidatiepoging in 2009. Voorwaarde voor de vrijlating is dat Pijnen een enkelband moest dragen. Deze heeft hij waarschijnlijk doorgeknipt, want de band is niet meer te monitoren. De man is afgelopen dinsdag in Schiedam voor het laatst gezien.

Paling

Hij heeft als bijnaam de 'Paling' omdat hij al meerdere keren wist te ontsnappen. Pijnen is 1,75 meter en heeft een slank postuur. Hij heeft opvallende tatoeages over zijn hele lichaam, waaronder Chinese tekens op zijn rug en arm en een draak op zijn borst. Mogelijk maakt hij gebruik van een alias.

Mensen die Pijnen zien, wordt verzocht 112 te bellen en de man niet zelf te benaderen. Mogelijk is hij vuurwapengevaarlijk.