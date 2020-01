Politie in Salland mikt komend jaar op internetoplichters en georganiseerde misdaad

De politie in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte richt in 2020 haar pijlen op de aanpak van georganiseerde criminaliteit en internetoplichters. Dat hebben politiechef Gert Telman en de burgemeesters van de drie gemeenten vanmiddag bekendgemaakt.

Voor de aanpak van Marktplaats-oplichters en zogeheten Whatsapp-fraudeurs wordt een speciaal team in de regio opgericht. Het zogeheten 'flexteam digitale criminaliteit' moet internetoplichters het leven zuur gaan maken.

Bovendien moeten de acht tot tien agenten die in het team komen collega's gaan opleiden om zo de pakkans voor Marktplaats-boeven te vergroten.

Achter elke voordeur in de stad

Volgens burgemeester Ron König van Deventer is internetoplichting met name in zijn stad een flink probleem. "Je ziet traditionele criminaliteit afnemen, maar nieuwe vormen van criminaliteit opkomen. Dat is met name internetfraude. Dat neemt toe in Deventer."

Volgens König kan oplichting via internet achter elke voordeur in de stad plaatsvinden. "Bijvoorbeeld Marktplaats-fraude. Dat wordt soms gedaan door jongeren die vanaf een bovenkamertje fraude aan het plegen zijn. Goederen verkopen die ze nooit leveren bijvoorbeeld."



'Het is makkelijk verdienen'

"Je kunt het vanaf de bank doen, dus waarom zou je inbreken?" vraagt politiechef Telman zich hardop af. "Het is makkelijk verdienen."

Telman: "We zien dat jongeren dit soms ook doen en dat hun ouders het dan niet weten. Als we dan aanbellen, hebben we meteen een goed gesprek."

'We zijn in de regel altijd op tijd'

Overigens: de agenten die in het nieuwe 'flexteam digitale criminaliteit' komen, zijn geen extra arbeidskrachten. "Die hebben we al, die zijn al werkzaam bij team IJsselland. Maar ze worden gelabeld om hier mee aan de slag te gaan."

Betekent dat dan dat we de politie minder op straat en in de wijk gaan zien? "Geen sprake van," zegt Telman stellig. "Ik vind dat we er al politie zijn, dat we er staan. In de 24-uursdienst zijn we in de regel altijd op tijd. Daar halen we het zeker niet van af. Die politie moet er altijd zijn."