Megaorder van 21 miljoen euro voor machinefabrikant Boessenkool uit Almelo

Machinefabrikant Boessenkool heeft een megaorder binnengesleept. Een Indonesische partij heeft voor 21 miljoen euro aan machines besteld die huisafval omzetten in brandstof. Het is de grootste order ooit voor het Almelose bedrijf.

De machine maakt briketten van huisafval. Uit die briketten kan vervolgens energie worden gewonnen. Op die manier wordt afval omgezet in een energiebron.

De recordorder kwam via 'het netwerk en een hoop omwegen' bij de fabrikant terecht. "Het is de grootste opdracht ooit. De vorige grootste order is hiermee vertienvoudigd", vertelt directeur Eelco Osse.

Buiten Almelo

De opdracht is zo groot dat de machines niet alleen in Almelo gemaakt kunnen worden. "De machines worden voor een deel in Amerika gemaakt, een ander deel in Almelo en het overige deel gaan we uitbesteden. Want dit is simpelweg te groot om zelf te maken."

Toch is het idee om afval om te zetten in energie niet bij Boessenkool ontstaan. "De kennis van een ander bedrijf hebben we verfijnd, dus we hebben een innovatieve bijdrage geleverd. Het idee is flink opgeschaald", aldus de directeur.

'Probeersel'

Waarschijnlijk is de grote opdracht slechts een eerste stap op de Indonesische markt, waar afval een groot probleem vormt. Osse: "Dit is het begin. Het is een probeersel, de afnemer wil hiermee de markt betreden. Die markt is enorm groot."