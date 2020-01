Almelose pilot valt landelijk in de smaak: Iris en Mirte uitgeroepen tot Uitvoerder van het Jaar 2020

Iris Agterbosch en Mirte Koopman zijn uitgeroepen tot 'Uitvoerder van het Jaar 2020'. De twee kregen de landelijke prijs voor hun werk in Almelose wijkteams. Inwoners kunnen bij de teams terecht met vragen over huishoudelijke hulp, schulden, jeugdzorg of een uitkering.

In hun juryrapport schrijft de jury dat zij de drive en het enthousiasme van beide medewerkers van de wijkteams waarderen. Ook vindt de jury dat Iris en Mirte met veel lef en durf de grenzen van het sociaal domein hebben overstegen.

Uitbreiden pilot

Almelo startte in 2018 met een proef met wijkteams in twee wijken. De pilot, waarin Iris en Mirte een grote rol in hadden, bleek zo succesvol dat de gemeente vanaf maart op zes locaties in de stad herkenbare inlooppunten opent voor inwoners.



Het wijkteam bestaat uit medewerkers van de gemeente en maatschappelijk werk. Zij luisteren, bekijken iemands persoonlijke situatie en gaan samen met de inwoner op zoek naar een oplossing. Vaak blijkt een duwtje in de goede richting al genoeg. Soms is het wat ingewikkelder. In die gevallen krijgt iemand langer ruggensteun van een begeleider of coach.



Evaluatie

Uit de evaluatie blijkt dat door meer preventief en integraal te werken inwoners beter kunnen worden geholpen. Om die reden voelen inwoners met lastige problemen zich beter gehoord en begrepen. Wethouder Eugène van Mierlo: "Inwoners vinden het bovendien een meerwaarde dat zij hun verhaal maar één keer hoeven te doen."