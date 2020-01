Bekerheld Verhulst ontpopt zich tot penaltykiller: ''Mijn mooiste moment bij Go Ahead Eagles''

Met drie gestopte strafschoppen in de penaltyreeks tegen IJsselmeervogels groeide Hobie Verhulst uit tot bekerheld van de avond aan de zijde van Go Ahead Eagles. De 26-jarige penaltykiller nam alle verantwoordelijkheid op zich, want hij benutte ook nog eens de beslissende strafschop.

"Dit is tot nu toe denk ik mijn mooiste moment in het shirt van Go Ahead Eagles", vertelt een glunderende Verhulst na afloop. "Je weet vooraf gewoon dat het heel erg lastig gaat worden, vooral tegen zulke goede amateurploegen. Ik hoopte natuurlijk dat we nog scoren in de verlenging. In zo'n penaltyserie kan van alles gebeuren, zo zie je maar weer."

Juichen

Want Maikel de Harder had IJsselmeervogels bij een 4-3 stand al naar de kwartfinales kunnen schieten. "Dan wordt de druk groter, want je moet hem pakken. Als keeper ligt je focus dan gewoon op de bal", vervolgt Verhulst, die de penalty stopte en er later in de reeks voor zorgde dat ploeggenoot Maarten Pouwels mocht aanleggen voor de winnende. De doelman dacht daarvoor echter dat Go Ahead Eagles de buit al binnen had. "Eerst juichte ik dat ik hem tegenhield en toen dacht ik: moeten we nog schieten? Toen zag ik dat Pouwels nog moest. Hij miste en dan begint het weer opnieuw."

Zelf nemen

Verhulst had er totaal geen moeite mee om zelf ook achter de bal te gaan. "Ik wilde hem al eerder nemen, dat vond ik ook prima. Toen kwam het moment dat ik hem zelf moest nemen. Hij was hard genoeg gelukkig", aldus Verhulst, die keepte omdat bekerdoelman Jay Gorter niet fit genoeg was. Of hij in de kwartfinale tegen FC Utrecht ook weer keept? "Laten we eerst maar genieten van deze avond, dan zien we wel weer verder", besluit hij.