Tweede Kamer bezorgd over vluchten op Lelystad Airport

Het gaat om de verkeersverdelingsregel voor Lelystad Airport. Luchtvaartmaatschappijen die hun vakantievlucht op Schiphol inruilen voor een transfervlucht, krijgen met voorrang een plek in Lelystad.





Omdat de EU de regel alleen maar wilde goedkeuren als ook nieuwkomers een kans maakten, kon de minister niet anders dan autonome groei toestaan. In opdracht van de kamer liet ze een onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van dat besluit. In dat rapport van bureau M3 Consultancy staat dat naar verwachting tien tot twintig procent van de beschikbare vliegruimte door drie of vier nieuwkomers wordt opgeëist. De rest van het totaal aantal vluchten zal worden ingevuld door maatschappijen die van Schiphol komen.



Kamer bang voor 'big bang'

De Kamer is bang dat die tien tot twintig procent vluchten door nieuwkomers in de praktijk veel meer wordt. De ChristenUnie denkt dat er na de herindeling van het luchtruim in 2023 wel eens een 'big bang' van extra vluchten zou kunnen ontstaan, waarbij Lelystad versneld groeit tot de wettelijke vastgelegde bovengrens van 45.000 vliegbewegingen. Ook andere partijen vroegen om duidelijkheid over de situatie van 25.000 vliegbewegingen.

Arjan van Moorsel van M3 Consultancy kon daarop geen antwoord geven, want het bureau heeft de situatie na 25.000 vliegbewegingen niet onderzocht. Dat was niet de opdracht van het ministerie. Hij verwacht dat er sprake zal zijn van geleidelijke groei. Er zal op Schiphol en Lelystad een schaarste aan beschikbare vluchten of zogeheten slots blijven en in die situatie blijven strikte voorwaarden gelden aan hoe de capaciteit op Lelystad Airport kan worden benut.



Veel onduidelijk

In de Kamer zijn veel vragen over de waarde van het onderzoek. Cem Lacin van de SP zegt dat het gebaseerd is op aannames die boterzacht zijn. "Het ministerie heeft bewust tot 25.000 vluchten laten onderzoeken, daarboven gaat de autonome groei sterk stijgen."



"Het aantal nieuwkomers op Lelystad kan dus net zo goed dertig tot veertig procent zijn omdat de aannames dat royaal toelaten en de onzekerheden groot zijn", zegt Lammert van Raan van de PvdD. "De luchtvaartsector heeft natuurlijk een trackrecord in het opvullen van elke mogelijkheid tot groei."



Ryanair kan elke dag 'een beetje' vluchten opeisen

Onderzoeker Marco Heimesem bekende op vragen van D66 dat een maatschappij als Ryanair per dag capaciteit op Lelystad Airport zou kunnen aanvragen, om zo een hele week te vullen. "Dat is correct, maar elke nieuwkomer kan nooit meer dan vijf procent van de capaciteit per dag krijgen. Dat is maar een beperkt aantal slots. Het is de vraag of dat voor een maatschappij interessant is."



Kameronderzoek?

Meer Kamerleden vinden dat te veel niet is meegerekend. D66 stelde voor dat de Kamer dan maar in plaats van de minister opdracht geeft aan M3 om de marktsituatie met 45.000 vliegbewegingen te onderzoeken.



Eppo Bruins (ChristenUnie) over het aantal vluchten vanaf Lelystad Airport: "De vraagzijde is zeer onzeker en de aanbodzijde is niet onderzocht, althans niet voor de periode na de luchtruimherziening. Hierdoor is de uitkomst van tachtig tot negentig procent met grote onzekerheden omgeven, zoals de onderzoekers ook zelf aangeven."



Schriftelijk overleg

Jan Paternotte van D66 vat het kort en bondig samen. "We hebben nog veel vragen voor de minister en we hebben daar nu schriftelijk overleg over."



De Kamer verschilt overigens ook met minister Van Nieuwenhuizen van mening of de verkeersverdelingsregeling nog aan het parlement moet worden voorgelegd. De minister stelt in een brief van niet, de Kamer zegt dat dit eerder zeker wel is toegezegd. Op initiatief van GroenLinks wil de Kamer hierover opheldering van Van Nieuwenhuizen.