Olympia's Tour doet ook dit jaar Overijssel aan, derde etappe in Steenwijkerland

Wielerwedstrijd Olympia's Tour komt ook dit jaar door onze provincie. Op vrijdag 20 maart is de start en finish van de derde etappe in de gemeente Steenwijkerland. De start is in Blokzijl, de finish in Steenwijkerwold.

Het parcours voert in een grote ronde door de gemeente Steenwijkerland en wordt afgesloten met een plaatselijke ronde rondom Steenwijkerwold. De grote ronde die anderhalf keer wordt gereden is 65 kilometer lang en komt door de plaatsen: Blokzijl, Vollenhove, Sint Jansklooster, Belt-Schutsloot, Giethoorn, Zuidveen, Steenwijk, Tuk, Steenwijkerwold, Paasloo, Oldemarkt, Ossenzijl, Kuinre en Blankenham. De plaatselijke ronde van 13,2 kilometer - die drie keer wordt gereden - gaat door de plaatsen Steenwijkerwold, Marijenkampen, Basse en Thij. De totale afstand van de etappe bedraagt 143 kilometer.

Trots

Wethouder Bram Harmsma is blij met de etappe in zijn gemeente: "Er gaat onder andere een project op scholen over voeding en gezondheid plaatsvinden. Ook worden er verkeersregelaars uit alle dorpen ingezet zodat er een grote betrokkenheid van de inwoners is. En tenslotte wordt het Land van Weldadigheid aangedaan. Al met al is deze etappe van Olympia’s Tour een mooie combinatie van topsport, het bevorderen van bewegen en samenwerking en betrokkenheid van de inwoners. Daar zij we trots op."

Bij de les

Koersdirecteur Thijs Rondhuis over de derde etappe: "De presentatie van de teams in de haven van Blokzijl zorgt voor een sfeervolle start van de etappe. In de uitgetekende etappe over smalle wegen en dijken kan er vervolgens bij voldoende wind volop koers worden gemaakt. De renners zullen goed bij de les moeten zijn."

Afgelopen jaar werd Olympia's Tour nog in oktober verreden en deed het onder meer Hardenberg aan.