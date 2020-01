'Overijssels onderzoek naar snellere treinverbinding Berlijn beïnvloed door Duitse grenssteden'

De provincie Overijssel heeft het schrappen van tussenstops in de Duitse plaatsen Bad Bentheim en Rheine niet meegenomen in een onafhankelijk onderzoek naar een snellere treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn. Dat blijkt uit onderzoek van Reporter Radio . Omdat de Duitse steden meebetaalden, mocht niet onderzocht worden wat het zou opleveren als de trein niet in die plaatsen zou stoppen.

De trein stopt op dit moment op zestien stations; zes keer in Nederland, tien keer in Duitsland. De totale reistijd is daardoor bijna zesenhalf uur.



Onderzoek

Overijssel werd in 2015 door EUREGIO aangewezen om te onderzoeken of de reistijd verkort kon worden. Verschillende Nederlandse en Duitse overheden uit de grensregio sluiten aan en worden projectpartner. Goudappel Coffeng en het Duitse Railistics voeren het onderzoek uit.

Er ontstaat ophef over het onderzoeksplan: in een aantal varianten wordt het overslaan van stations meegenomen. Bad Bentheim en Rheine maken zich er daarna hard voor om vooral niet te onderzoeken hoeveel tijdwinst het oplevert als hun stations uit het traject verdwijnen.



Duits contact met Overijssel

Uit mail- en briefverkeer in handen van Reporter Radio blijkt dat zowel de burgemeester van Bad Bentheim als politici uit de stad Rheine contact hebben gezocht met de provincie Overijssel en de EUREGIO. De politici voeren een pleidooi voor hun stations met als doel geen variant te onderzoeken waarin hun stations worden overgeslagen.

Om de commotie de baas te worden, nemen de projectpartners opnieuw plaats aan de tekentafel. Ze besluiten de onderzoeksvraag aan te passen: de intercity Berlijn wordt nu onderzocht 'vanuit het perspectief van de EUREGIO waarbij geen bestaande stations in de EUREGIO mogen worden overgeslagen', vertelt een anonieme bron aan het onderzoeksplatform van KRO-NCRV.

Nederlandse steden wel geschrapt

Eind 2017 verschijnt het rapport. Bad Bentheim en Rheine zijn - in tegenstelling tot de stations Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo, en Bünde/Bad Oeyenhausen - in geen enkele variant geschrapt.

Als minister (destijds staatssecretaris) Stientje van Veldhoven en haar Duitse collega Enak Ferlemann in 2018 een inventarisatie laten doen naar de verbetering van het traject Amsterdam-Berlijn, wordt het onderzoek van de provincie Overijssel als een van de bronnen opgevoerd. Het ministerie reageert nu dat het onderzoek niet ten grondslag lag aan de inventarisatie.



'Herinner het me niet meer'

De provincie Overijssel zegt tegen Reporter Radio zich niet te herkennen in het beeld dat wordt geschetst van onderzoek dat beïnvloed wordt. Rheine geeft toe een brief te hebben gestuurd, maar niet met de bedoeling het onderzoek te beïnvloeden.



Ook burgemeester Volker Pannen van Bad Bentheim reageert: "Misschien klopt het, ik herinner het me niet meer. Het is van groot belang dat Bad Bentheim in het traject blijft."

Een uitgebreide reportage over de trein van Amsterdam naar Berlijn is zondagavond om 19 uur te horen in Reporter Radio op NPO Radio 1.