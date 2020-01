Boerenbelangenorganisaties bang voor vogelgriep: "Moet het eerst misgaan?"

Boerenbelangenorganisaties LTO en NOP Nederland maken zich ernstig zorgen over de vogelgriep. Er komt voorlopig geen ophokplicht, terwijl het virus al in Oost- én Midden-Europa is aangetroffen. "Waar wachten we op? Moet het eerst misgaan?", vraagt kippenboer Carla Evers uit Hezingen zich af.

"Ik maak mij als pluimveehouder grote zorgen. Je ziet de vogelgriep dichterbij komen. Je weet hoe het een paar jaar geleden ging. Je hoorde toen de verhalen van collega's en onze dierenarts, hoe het eraan toe ging bij bedrijven waar de vogelgriep was en wat de impact was. Kippen vallen gewoon voor je ogen dood neer. Dat wil toch niemand? Dan heb ik zoiets van 'we moeten alles doen om te voorkomen dat je dit in Nederland krijgt'."



Volgens het ministerie is het risico nog niet groot dat het virus in Nederland komt. Evers vindt dat het ministerie daar ook niet op moet wachten. "Wanneer is het wel een groot risico? Moet het eerst misgaan? Met het virus in China gaan we alles doen om te voorkomen dat zich dit verspreidt. Dan denk ik: hoe erg is het om de dieren binnen te zetten? Die stal voldoet aan alle welzijnsnormen."



Bio-boeren

Zelf heeft Evers de kippen altijd in de stal. "Maar je wilt die ziekte gewoon niet dichtbij hebben. Het wordt verspreid door wilde vogels. Er zijn bedrijven die de dieren buiten hebben lopen omdat dat voor hun verplicht is vanwege de leveringscriteria. Zij kunnen de dieren nu niet naar binnen doen, want dan hebben ze een probleem. Zij zijn afhankelijk van het besluit van de overheid."