Heb jij hem al gespot in Deventer? De Gele Verhalenbus rijdt weer volop

Beide dames waren vrijwilliger bij de bibliotheek in Deventer, waar de Gele Verhalenbus onderdeel van was. De bieb besloot anderhalf jaar geleden te stoppen met de bus. "Dat vonden Sandra en ik zo jammer, dat we na gingen denken over hoe we de bus toch konden laten rijden", aldus Josje.

Nationale Voorleesdagen

En rijden doet 'ie. Vooral tijdens de Voorleesdagen zijn Josje en Sandra veelgevraagde gasten. "Het eerste jaar konden we net het hoofd boven water houden en nu gaan we als een speer", vertelt Josje.

Ze hebben ervoor gekozen om het voorleesgebied iets uit te breiden. Eerder reed de bus alleen door Deventer, maar nu gaat 'ie ook de provinciegrens over. "We komen ook in Laren, Gorssel en Zutphen. Wat de bus aan kan, qua afstand", legt Sandra uit.

Boeken en beesten

Voordat de kinderen de bus instappen, wordt er eerst het een en ander klaargezet. Gekleurde stoeltjes, zachte knuffelbeesten en natuurlijk de boeken. Ook hangt er een beeldscherm zodat alle kinderen de prenten kunnen zien. "We zorgen ervoor dat de bus er elke keer tiptop uitziet voordat we op moeten treden", zegt Josje lachend.

Zo'n grote, gele bus maakt volgens Sandra vaak veel indruk op de kinderen. "Voor die hele kleintjes is het heel wat om de bus in te gaan. Het is bijna een schoolreisje, zo spannend is dit soms voor hen."

Voldoening

Maar als ze dan met een grote glimlach de bus uitstappen, dan weten Josje en Sandra beiden waarom ze deze bus over hebben genomen. "Juist die timide kinderen probeer je een beetje uit de tent te lokken. Als je dan glunderende oogjes gaat zien, dan geeft dat een heel fijn gevoel", vertelt Josje.

Sandra sluit zich daarbij aan. "Ik vind het ook heerlijk om kinderen op hun gemak te stellen, over lastige woordjes te praten, hen laten vertellen wat ze bezighoudt. Een beetje spelen met ze. Ja, daar doe ik het voor. Dat vind ik heel leuk."