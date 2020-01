Uit het paradijs der nutteloze feiten: loodzware duels voor Overijsselse clubs

PSV uit, Feyenoord thuis en Willem II uit: FC Twente, Heracles en PEC Zwolle treffen alle drie een opponent die vooraf hoger ingeschat moet worden. Vooral Feyenoord en Willem II verkeren in uitstekende vorm. Ook Go Ahead moet een divisie lager thuis aan de bak tegen NAC.

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.



PSV – FC Twente

FC Twente is nu de ploeg in de eredivisie die het langst wacht op een overwinning. Die troosteloze reeks duurt nu al zes duels, waarvan de laatste vier ook nog eens zonder goals.

PSV-uit is sowieso al een lastige opgaaf maar zeker in de huidige vorm, al rammelt het bij PSV ook aan alle kanten. Het is alweer bijna acht jaar geleden dat Twente voor het laatst won in Eindhoven. Dat was meteen een historische zege want toen werd het 2-6 na een ruststand van 0-4. Twente speelde ook nog een bijna de hele tweede helft met tien man na een rode kaart voor Douglas.

Bij het laatste bezoek aan PSV kwam Twente drie keer terug na een achterstand om vervolgens in blessuretijd toch nog met 4-3 te verliezen na een eigen goal van Stefan Thesker.

FC Twente staat dertiende, PSV vierde. In Enschede werd het in de eerste speelronde 1-1.

Aftrap: zondag 16.45 uur



Willem II – PEC Zwolle

PEC gaat op bezoek bij de ploeg die qua punten het beste seizoen ooit doormaakt in de eredivisie: Willem II. De Tilburgers zijn al zeven duels op rij ongeslagen en klopten na Ajax ook vorige week AZ in eigen huis.

Twee jaar geleden beleefde juist PEC Zwolle een daverende seizoenstart. Vierde stonden de Zwollenaren op 16 december 2017 toen Willem II de tegenstander was. De tricolores kwamen met 2-0 voor, maar PEC vocht knap terug en won alsnog met 2-3 door een penalty van Erik Bakker en twee goals van Mustafa Saymak.

PEC staat op de vijftiende plaats net boven de degradatiestreep, Willem II is derde. In Zwolle verloor PEC met 1-3.

Aftrap: zondag 14.30 uur



Heracles – Feyenoord

Heracles heeft het even niet. Vier competitieduels op rij geen zege en deze week ook nog eens uitgeschakeld in de beker. Tegenstander Feyenoord is juist al acht competitieduels op rij zonder nederlaag en won de laatste drie wedstrijden.

Kijkend naar de onderlinge ontmoetingen in Almelo dan is er ook niet veel hoop voor Heracles. Van de laatste vier duels gingen er drie verloren en eindigde er één gelijk.

Legendarisch was het duel van 8 november 1964. Heracles was na negen duels de verrassende koploper. 22.000(!) bezoekers omzoomden het veld aan de Bornsestraat. Feyenoord kwam met 1-2 voor, maar Heracles kreeg grote kansen op 2-2. In plaats daarvan werd het 1-3 waarna Feyenoord wegliep naar 1-5.

Heracles is negende, Feyenoord staat vijfde. In de Kuip werd het eerder dit seizoen 1-1.

Aftrap: zaterdag 19.45 uur



Go Ahead Eagles – NAC

Beide ploegen beleefden deze week een mooi bekeravontuur en plaatsten zich voor de kwartfinales. Go Ahead is nog altjjd de ploeg die bijzonder moeilijk is te verslaan.

De zege van vorige week bij FC Den Bosch betekende dat de Deventer-ploeg voor de achttiende(!) keer ongeslagen bleef in de eerste divisie. Tel daar drie bekerwedstrijden bij en de teller stijgt zelfs naar 21.

Eerder dit seizoen werd het in Breda 1-1 met een hoofdrol voor Mael Corboz. De Amerikaan zette de Eagles op voorsprong, maar veroorzaakte ook een penalty waardoor het weer 1-1 werd.

Go Ahead en NAC hebben op de vijfde en zesde plaats evenveel punten.

Aftrap: zondag 14.30 uur



