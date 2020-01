Deventer woningbouw flink op stoom; binnenkort woningen in Geertruidentuin en op Aupingterrein

Binnen tien jaar verwacht de gemeente Deventer 2500 woningen op eerder gebruikte locaties in de stad te bouwen. Het terrein van de voormalige Aupingfabriek in Deventer-Noord en het oude Geertruidenziekenhuis zijn voorbeelden van zogenoemde inbreidingslocaties waar gebouwd gaat worden.

"We proberen zoveel mogelijk binnenstedelijk te bouwen", zegt wethouder Liesbeth Grijsen. "Daar waar functies op plekken wegvallen, willen we woningen bouwen. Dat is voor nieuwe bewoners hartstikke fijn, want dicht bij alle voorzieningen en bijvoorbeeld openbaar vervoer. En daarmee kunnen we de prachtige groene ruimte rondom de stad zoveel mogelijk ongemoeid laten."

Monumentaal

In de Geertruidentuin vlakbij stadion De Adelaarshorst moeten 224 woningen gebouwd gaan worden. Wethouder Grijsen hoopt dat de gemeenteraad het licht op korte termijn op groen zet. Er komen nieuwe woningen, maar een deel zal ook in het oude, monumentale ziekenhuisgebouw gerealiseerd worden. De gemeente beschouwt het als een toplocatie, waar mogelijk nog eind dit jaar de eerste schop de grond in gaat.

Het voormalige ziekenhuisterrein met gebouwen ligt al vanaf 2008, toen het nieuwe Deventer Ziekenhuis openging, te wachten op een nieuwe bestemming. De crisis en veranderende woonbehoeften waren grotendeels de oorzaak van de vertraging.

Senzora

"Maar we gaan ook 160 woningen realiseren op het terrein van de voormalige Auping-fabriek aan de Laan van Borgele", zegt Grijssen. "Ook op de plek van de voormalige melkfabriek in Colmschate komen woningen en dat is het tevens het plan voor het oude Senzora-complex in de Raambuurt. En zo kan ik nog even doorgaan. In totaal willen in tien jaar tijd 2500 binnenstedelijke woningen bouwen. Daarbij komen nog 600 woningen in de volgende fase van nieuwbouwproject Steenbrugge."