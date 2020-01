Boeren gaan weer demonstreren: "We nemen Den Haag over als we geen respect krijgen"

Boeren gaan op woensdag 5 februari weer massaal naar Den Haag. Farmers Defence Force roept de boeren op naar de Hofstad te komen, omdat er die dag overleg is tussen het Landbouw Collectief, minister Schouten en premier Mark Rutte over de stikstofaanpak. "5 februari is de dag der dagen, judgement day", schrijft Farmers Defence Force in een oproepbrief aan de achterban.

"Wij, de boeren, nemen Den Haag over als we geen respect ontvangen in het Catshuis. Ze moeten ons zien, ze moeten ons horen en weten dat het bedriegen van de boeren niet zonder gevolgen zijn zijn. Ons geduld is op. Er moet geleverd worden", schrijft Farmers Defence Force-voorzitter Mark van den Oever.



De boeren willen dat tijdens het gesprek in Den Haag 'spijkers met koppen geslagen worden'. "Daar moet de finale klap worden gegeven. Wij accepteren geen leed voor onze families meer. Het is genoeg geweest", schrijft Van den Oever.





De actiegroep roept boeren op naar Den Haag te komen. "Op 5 februari gaan we optoeren. Groter, zwaarder en meer vastberaden dan ooit. All 4 one. FDF heeft jullie nodig. Druk leggen is nog nooit zo belangrijk geweest als op deze dag."



Agractie

De andere boerenactiegroep, Agractie Nederland, kondigde onlangs ook aan weer op de barricades te gaan staan. Dat gebeurt ergens in de komende drie maanden bij zo'n veertig drukke winkellocaties. Het doel is deze keer om winkelend publiek te laten inzien welke prijs boeren krijgen voor producten.

Op de locaties waar actie gevoerd wordt, zullen ook trekkers en spandoeken aanwezig zijn. Volgens een woordvoerder gaat het om een publieksvriendelijke actie en worden de aanwezige trekkers niet ingezet voor blokkades, maar alleen voor 'de aankleding'. Over de exacte datum en de locaties in Nederland kan de woordvoerder maandag nog geen uitspraken doen.