Verdriet bij Mirjam Pol uit Borne na overlijden Dakarcoureur Edwin Straver

De verslagenheid is groot bij motorcoureur Mirjam Pol uit Borne. Vanmorgen kreeg ze het bericht dat haar Dakar-maatje Edwin Straver is overleden aan de verwondingen die de coureur opliep bij een val in de elfde etappe van de Dakar Rally. "Elke motorcoureur die aan de start van de Dakar Rally staat, kent de risico's", zegt Pol. Toch is het verlies van Straver maar moeilijk te bevatten.

Op het moment dat Straver tijdens de voorlaatste etappe ongelukkig ten val kwam en zwaargewond raakte, reed Mirjam Pol niet ver achter hem. Als vierde kwam ze op de plek van het ongeluk. Daar probeerden collega's die al eerder ter plaatse waren, en later ook artsen, de gewonde coureur zo goed mogelijk te helpen.

Ernstig

Pol gaat niet in op details als haar gevraagd werd wat ze aantrof op de plek van het ongeluk. "Het is aan de familie van Edwin om daar uitspraken over te doen." Dat het ernstig was, drong wel direct tot haar door. "Ik had het gevoel dat het niet meer goed zou komen."

Tijdens de zevende etappe overleed de Portugese motorcoureur Paolo Conçalves aan de gevolgen van een harde crash. Ook die coureur kende Pol goed. Hij was een voormalig teamgenoot van Pol.

Altijd verder

De organisatie heeft na het overlijden van Conçalves de eerstvolgende etappe geschrapt voor de motorrijders om hen de kans te geven te praten over wat er gebeurd was. "Daar had ik veel behoefte aan. Diezelfde behoefte had ik ook na het ongeluk van Edwin."

Maar de Dakarkaravaan gaat altijd verder. Dat weet Pol heel goed na meerdere deelnames aan de Dakar Rally. Ze is de eerste vrouw die de Dakar in drie continenten uit heeft gereden.

Nadat ze gestopt was om hulp te bieden aan Straver, moest ze uiteindelijk ook weer verder. "Ik werd gelukkig goed opgevangen in het bivak door mijn team."

Geblesseerd

In 2015 kwam voor het laatst een motorcoureur om het leven tijdens de Dakar. De Pool Michal Hernik overleed in de derde etappe als gevolg van uitdroging. Ook Pol heeft de gevaren van de Dakar zelf ondervonden. In 2010 moest ze opgeven nadat ze bij een val meerdere botbreuken op liep. En ook tijdens de editie van dit jaar raakte ze geblesseerd na een val, maar kon ze wel verder.

Dit jaar werd de Dakar voor het eerst verreden in Saudi-Arabië. Was deze editie dan zoveel gevaarlijker dan vorige edities? "Ik had tijdens één etappe het gevoel dat het echt gevaarlijk was", zegt Pol daarover. "Maar dat was niet in de etappes waarin het mis ging met Paolo of Edwin."