Ambassadeur Tanzania op bezoek bij Twentse initiatiefnemers hartkliniek in Moshi

Matrassen, bedden, kastjes, ziekenhuismaterialen, allerlei afgeschreven ziekenhuismaterialen gaan de grote zeecontainer in die vanmorgen bij het ziekenhuis in Almelo stond.

Het is een groep vrijwilligers, betrokken bij 'ZGT-Overzee', die de spullen inlaadt. En deze ochtend speciaal bezoek; de ambassadeur van Tanzania, mevrouw Irene Kasyanju. Ze is er om te laten blijken hoezeer het Twentse initiatief wordt gewaardeerd: "Ik vind het heel indrukwekkend. Ik wist er niets van, tot ik een half jaar geleden cardioloog Saïd ontmoette toen hij de ambassade bezocht."

'Noord Tanzania mist goede hartzorg'

Vanuit 'ZGT-Overzee', de internationale hulporganisatie van Ziekenhuis Groep Twente, worden al drie jaar containers met hulpgoederen, waaronder vooral veel afgeschreven ziekenhuismaterialen naar het Kilimanjaro Christian Medical Centre in Moshi gestuurd. Afgelopen jaar is een grote ambitie gelanceerd; de bouw van een 'Hart-vaat-kliniek' bij het KCMC. Want hart- en vaatzorg is dringend nodig in het enorme verzorgingsgebied in Noord Tanzania, waarin zo'n vijftien miljoen mensen wonen.

Bouw kliniek start over enkele maanden

Cardioloog Said daarover: "We zijn nu druk bezig met het werven van fondsen. Er komt veel binnen, maar we verwachten nog veel meer uit Overijssel en daarbuiten. We hopen over een paar maanden te starten met de bouw. De kliniek kan over een jaar of drie worden gebruikt voor hartdiagnostiek en operaties voor zowel kinderen als volwassenen."

'Hart voor Tanzania'

Het Twentse initiatief om de hart-vaat kliniek op te richten wordt gevolgd door RTV Oost. In november heeft RTV Oost een serie reportages gemaakt en spullen ingezameld onder de naam 'Hart voor Tanzania'.