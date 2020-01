Brommernacht Sint Jansklooster mogelijk op de schop na klachten

Het is in Sint Jansklooster het gesprek van de dag: de brommernacht in de nacht voor Koningsdag. Nu alle huishoudens in de kern van het dorp gevraagd zijn om een enquête over het evenement in te vullen, voelen de brommerrijders nattigheid. Ze vinden dat er al meer dan genoeg regels zijn waar zij zich aan moeten houden.

Traditiegetrouw wordt in het dorp de jaarlijkse brommernacht gehouden in de nacht voor Koningsdag. Jongeren rijden op bromfietsen met bewerkte uitlaat door het dorp, wat voor een enorm lawaai zorgt. Het is een traditie in de gehele Kop van Overijssel, want ook in omliggende kernen als Zwartsluis, Vollenhove, Belt Schutsloot en Genemuiden worden bewoners wakker gehouden.



'Iedereen moet mening kunnen geven'

Deze week ontvingen inwoners van het dorp een enquête namens de gemeente Steenwijkerland, de politie en welzijnsorganisatie Sociaal Werk in de Kop. Reden voor het onderzoek waren anonieme klachten uit het dorp. "We willen dat iedereen zijn of haar mening kan geven over de brommernacht, daarom ook deze (anonieme) enquête", legt Hilda van der Walle uit namens de politie Steenwijkerland.



In Sint Jansklooster wordt van 23.00 tot 04.00 uur gereden, omdat daarna de jaarmarkt wordt opgebouwd. "We kregen ook meldingen uit het dorp dat enkelingen van 20.00 tot 08.00 uur door het dorp rijden. We willen aan de hand van deze peiling kijken hoeveel mensen in Sint Jansklooster overlast ervaren", vertelt Harmen Woudenberg namens Sociaal Werk in de Kop. In de enquête worden inwoners onder meer gevraagd of ze de traditie bij het dorp vinden horen, welk starttijdstip ze wenselijk vinden en of de route naar wens is.



Raadsleden staan achter enquête

Ronnie Lassche, fractievoorzitter van de Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB), vindt dat de traditie moet blijven maar ziet de enquête niet als overbodige luxe. "Het is goed dat iedereen zijn mening op deze manier kan laten horen en er op die manier afspraken gemaakt kunnen worden", zegt het raadslid dat zelf ook in Sint Jansklooster woont.

Jeroen Ziel, raadslid bij de VVD en ook woonachtig in het dorp, laat weten: "Op basis van de uitslagen kunnen we los van de emotie feitelijk bepalen in hoeverre er overlast wordt ervaren. Ik ben benieuwd naar de resultaten van de enquête maar persoonlijk verwacht ik niet dat er schokkende resultaten uitkomen."



Brommerrijders vinden huidige regels genoeg

Leon van Gemeren rijdt al zes jaar mee en vindt dat er al genoeg regels zijn waar de brommerrijders zich aan houden. Een enquête is wat hem betreft daarom overbodig: "Er zijn al veel afspraken gemaakt met de politie. Zo is er een vast parcours, hebben we vaste tijden en letten we serieus op veiligheid. Het originele luilakken zoals het bedoeld is, bestaat eigenlijk al niet meer door de bestaande regels."



Zodra de gemeente Steenwijkerland alle binnengekomen gegevens heeft verwerkt, gaan de afnemers in gesprek met luilakkers en het plaatselijk belang. "We gaan kijken of we afspraken kunnen maken en regels kunnen opstellen waar iedereen mee kan leven", merken de instanties op. Dorpsbewoners kunnen de enquête tot 31 januari opsturen naar het gemeentehuis.