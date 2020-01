PEC Zwolle-trainer Stegeman kiest direct voor Strieder: "We moeten er een veldslag van maken"

"Als wij de bal hebben is hij echt bezig om de restverdediging te organiseren", constateert trainer John Stegeman. "En hij houdt het heel erg simpel; hij speelt bijna nooit de bal naar de verkeerde kleur. Dat is ook een kunst."

Organisatie

Met name de organisatorische kwaliteiten zijn een belangrijke toevoeging op het middenveld, vindt Stegeman: "Met Pelle Clement en Huiberts heb je twee jongens die niet heel erg bezig zijn met het verdedigende aspect, maar meer in de volgende fase willen komen en willen voetballen."

In het elftal is nu nog maar plaats voor één van beiden. Stegeman: "Maar Dean is een jonge, uitstekende speler en ik zie heel veel potentie in hem, dus ik laat hem nu zeker niet vallen als een baksteen."

Van Polen niet fit genoeg

Verder sleutelt Stegeman niet aan zijn elftal, dat vorige week een punt overhield aan de hervatting van de competitie tegen FC Utrecht (3-3). Bram van Polen is nog niet fit genoeg om in de basis te beginnen en zit dus op de bank.



PEC Zwolle hoefde deze week niet in actie te komen in het bekertoernooi, terwijl tegenstander Willem II - de verrassende nummer drie van de eredivisie - woensdag na strafschoppen werd uitgeschakeld door Heerenveen. "Ze hebben 120 minuten in de benen", weet ook Stegeman. "We moeten zorgen dat we er een veldslag van maken."

Live op radio

Het duel in Tilburg begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen in De Oostribune op Radio Oost.